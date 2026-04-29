Den Startschuss macht am 22. Mai ein Indoor-Tischtennisturnier im Klub+ All in Ottakring. Von 9:00 bis 16:30 Uhr sind Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen – oder einfach mit Freude dabei zu sein. Der Fokus liegt klar auf der Bewegung und dem Miteinander, nicht auf dem Wettkampf. Wer teilnehmen möchte, kann sich direkt im Klub anmelden.

Sport, Spiel und Kultur im Kongresspark

Weiter geht es am 28. Mai im Kongresspark: Ab 10:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm für Groß und Klein. Für einen schwungvollen Auftakt sorgt ein Tanzauftritt des chinesischen Pensionistenvereins. Danach stehen gemeinsames Spielen und Ausprobieren im Mittelpunkt – etwa bei einer Ballonstaffel oder bei Stationen wie Ringwerfen, Hula-Hoop und Rasen-Bowling. Auch Entspannung und Begegnung kommen dabei nicht zu kurz.

Gemeinsam aktiv im Grätzl

Die Sporttage zeigen, wie Bewegung, Gesundheit und kulturelle Vielfalt miteinander verbunden werden können. Gleichzeitig schaffen sie Raum für Begegnung und Austausch im Grätzl – ganz im Sinne eines lebendigen Miteinanders in Ottakring.

Weitere Informationen sowie alle kommenden Veranstaltungen gibt es im Klubkalender auf www.dieklubs.at und in der kostenlosen KlubsApp.