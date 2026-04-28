Ab 16 Uhr wird’s richtig sommerlich-fröhlich, wenn “Tschelato” aufspielt. Daneben können sich Kinder beim Malen und Basteln austoben und Erwachsene können bei Kaffee und Kuchen mit den Bezirksspitzen reden. Für alle ist etwas dabei.

Beliebter Treffpunkt

Die Grätzlbox am Yppenplatz hat sich seit der Eröffnung im April 2025 als niederschwelliger Treffpunkt für Anrainer, Initiativen und soziale Organisationen etabliert. Als “offener Begegnungsraum” mit Fokus auf Austausch und Information stärkt sie das Miteinander im Grätzl. Gerade am Brunnenmarkt eine wichtige Einrichtung, um etwaige Konflikte gleich im Keim zu ersticken.

Für ein Miteinander

Bezirksvorsteherin Steffi Lamp hat das Projekt von Beginn an gefördert: “Der Yppenplatz ist ein zentraler Ort des Zusammenlebens, der Raum für Erholung, Nahversorgung und Freizeit bietet und an dem die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Mit der Grätzlbox ist hier eine wichtige Anlaufstelle für Begegnung entstanden, die zeigt, wie öffentlicher Raum das Miteinander im Bezirk stärken kann.”

Grätzlbox wächst

Das sieht auch Projektleiter Pieter Owen so: “Die Grätzlbox wächst mit den Ottakringerinnen und Ottakringern, soll sich an ihren Bedürfnissen im Grätzl orientieren.” Dazu sind regelmäßige Angebote geplant: „Çay im Park“ (Di & Do) lädt zum Austausch ein, „Spielen im Park“ (Mi) richtet sich an Kinder und Jugendliche, „Deutsch im Park“ (Fr) bietet alltagsnahe Sprachunterstützung.