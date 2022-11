Ein Wiedersehen nach 43 langen Jahren

Was lange währt, wird endlich gut – auch wenn es in diesem Fall exakt 43 Jahre dauerte. Der Jahrgang 1975–79 der VS Wend­stattgasse feierte jetzt endlich ein ­Wiedersehen. Durch akribische Recherche konnten von 28 ehemaligen Schülern 24 gefunden werden. „Auch unsere geliebte Volksschullehrerin Gertrude Jost war mit dabei“, so die ehemalige Schülerin Christine Katona.

Für alle, die fehlten, gab es einen ­symbolischen Luftballon. „Diese ­ließen wir in der WIG steigen und genossen das freudige Wieder­sehen mit einer herzlichen Feier.“ Einem nächsten Treffen steht nun nichts im Wege. „Wir hoffen, bis dahin auch noch weitere Mitschüler zu finden“, so Katona.