Die bekannte Siedlung „Wienerfeld West“ ist ein wahres Kleinod im 10. Bezirk. Viel Grün und kleine Gärten prägen das Bild. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem einstigen Vorzeigeprojekt. Errichtet in den 1940er Jahren entspricht es nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine geplante Sanierung war nicht rentabel. So suchte man im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbes eine Lösung, die von WUP ­architektur gefunden wurde. „Eine mittlerweile in die Jahre gekommene Siedlung wird an die modernen Standards für soziales Wohnen angepasst“, meint dazu die damalige Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál noch im Jahr 2023. Jetzt wurde aus der Idee bereits Realität.

Der erste Abschnitt der sanften Neugestaltung in Wienerfeld West ist erfolgreich abgeschlossen. Mit der Fertigstellung des ersten neuen Siedlungshauses am Wienerfeld West wurden elf moderne und leistbare Gemeindewohnungen an die Mieter übergeben. Gleichzeitig startete der zweite Bauabschnitt mit vierzig weiteren Gemeindewohnungen, einem Geschäftslokal und einer Tiefgarage, die das Wohnangebot und die Infrastruktur im Grätzl weiter stärken. Insgesamt werden in der Siedlung rund 300 neue, leistbare und barrierefreie Gemeindewohnungen errichtet.

„Wir errichten aktuell 1.000 neue Gemeindewohnungen in allen Teilen Wiens. Denn ein leistbares und sicheres Zuhause ist das Um und Auf für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Dabei spielt auch die Ergänzung und Erneuerung von bestehenden Wohnhausanlagen eine wichtige Rolle. Die Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West ist deshalb ein Vorzeigebeispiel, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern, barrierefrei und klimafreundlich ist: ein Zuhause zum Wohlfühlen. Dazu garantieren unbefristete Mietverträge, der Verzicht auf Eigenmittel oder Kautionszahlungen, leistbare und transparente Mieten den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Leistbarkeit von Anfang an“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Neubauabschnitts können sich über leistbare, hochwertige Gemeindewohnungen mit viel Grünraum freuen. Photovoltaik, Wärmepumpen, begrünte Fassaden und – besonders wichtig für junge Familien und die ältere Generation – ein barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen sorgen für hohen Wohnkomfort. Ein großes Plus sind zudem die großzügigen Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen sowie die fußläufige Nähe zum Naherholungsgebiet Wienerberg“, ergänzt Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Nachhaltig und Zukunftsfit

Der fertiggestellte Wohnhausabschnitt zeigt beispielhaft, wie die Erneuerung umgesetzt wird: nachhaltige Holz- bzw. Holz-Hybridbauweise, Photovoltaik, Luft-Wärmepumpe, begrünte Fassaden und großzügige Freiräume sorgen für modernen Wohnkomfort. Neue Wege, Aufenthaltsbereiche, Spielplätze und Gemeinschaftsbeete fördern ein aktives Miteinander und stärken die Nachbarschaft im Grätzl.

„Mit der heutigen Übergabe wird sichtbar, was die behutsame Erneuerung von Wienerfeld West bedeutet: mehr Wohnqualität, modernes und leistbares Wohnen sowie ein Wohnumfeld mit langfristiger Perspektive. Mit dem Start des zweiten Bauabschnitts schaffen wir die Grundlage dafür, dass noch mehr Menschen von dieser Weiterentwicklung profitieren. Trotz der Erweiterung bleibt die kleinteilige Struktur der Häuser erhalten, während neue Grün- und Freiflächen zusätzliche Aufenthaltsqualität ermöglichen. Der Gemeindebau NEU verbindet damit historische Identität der Siedlung mit modernen ökologischen und sozialen Standards“, betont Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.