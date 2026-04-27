Der Gellertplatz zählt zu einem der wichtigsten Plätze in Favoriten. Bis jetzt befindet er sich in einer Art Dornröschenschlaf. Er ist heute stark vom Auto-Verkehr geprägt: breite Fahrbahnen, keine Sitzgelegenheiten, wenig begehbare Grünflächen und kaum Aufenthaltsmöglichkeiten. Der Platz hat das Potenzial zu einem belebten Treffpunkt im Grätzl zu werden. Ziel ist es, den Gellertplatz zu einem sehr attraktiven, grüneren, kühleren und sicheren Lebensraum für alle zu entwickeln. Aktuelle Veränderungen am Platz – etwa beim „Le+O Waldkloster“ und der derzeit geschlossenen Schule – sind ein weiterer Anlass, den Platz neu zu denken – das hat sich das Grätzllabor 10 fest vorgenommen, doch dafür braucht es die Mithilfe der Favoritner.

Gellertplatz für alle – macht mit!

In einem ersten Schritt sind einfache Veränderungen z.B. begrünte Sitzbereiche zum Plaudern (sogenannte Parklets), Hochbeete oder Ähnliches möglich. Für die weitere Zukunft ist durchaus auch noch mehr denkbar!

• Online-Umfrage ein! Von 15. Mai bis 5. Juli 2026 unter la21.wien/projekt/gellertplatz-fuer-alle

• Ideen-Werkstatt vor Ort – Gellertplatz 1-3

Fr, 29. Mai 2026 | 11 bis 18 Uhr

Sa, 30. Mai 2026 | 10 bis 14 Uhr

Wir laden alle ein, Ideen einzubringen, die den Gellertplatz zu einem sehr attraktiven, grüneren, kühleren und sicheren Lebensraum für alle machen. In unserer Holzkuppel könnt ihr eure Ideen gegen ein Eis eintauschen, euch mit Minztee erfrischen oder einfach eine Pause in unserer Chill-out-Zone machen. Bei einem Würfelspiel könnt ihr eure Nachbar:innen kennenlernen und euch austauschen. Setzt euch mit uns in den „Traumkreis“ und entwickelt gemeinsam Ideen für den Platz eurer Träume!

Wir freuen uns auf euer Kommen und eure Ideen!

• Ideen-Werkstatt – Grätzllabor Favoriten, Bürgergasse 14

Mo, 1. Juni 2026 | 17.30 bis 20.30 Uhr

Gemeinsam sammeln wir Projektideen, die wir dann auch gemeinsam weiterverfolgen wollen, wie z.B. Hochbeete oder Sitzgelegenheiten.

• Projekt-Werkstatt – Grätzllabor Favoriten, Bürgergasse 14

Mo, 14. September 2026 | 17.30 bis 20.30 Uhr

Informiert euch über die Ergebnisse der Umfrage. Wir unterstützen euch zudem bei der Entwicklung und Planung von Projekten für den Gellertplatz, die wir gemeinsam weiterverfolgen wollen, wie z.B. Hochbeete oder Sitzgelegenheiten.