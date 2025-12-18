Die Jahresrückblicke gehören bei allen TV-Sendern zu den beliebtesten Sendungen des Jahres. So auch beim sympathischen Stadtsender W24, der ab 25. Dezember mit seinen Rückblicken loslegt. Jeweils um 18:30 Uhr sind Meinungsforscher Christoph Haselmayer und Wiener-Bezirksblatt-Chefredakteur Hans Steiner zu Gast, um das Jahr Revue passieren zu lassen.

Kompetentes Team

Moderiert werden die Sendungen von Alessa Dräger und Michael Fahrner-Glatz. Für das Wiener Bezirksblatt ist der Jahresrückblick zu den Grätzlthemen nicht der erste Live-Auftritt bei W24: Hans Steiner durfte schon am Wahlabend die Ergebnisse im Studio analysieren. “Bei W24 bin ich immer gerne zu Gast, die Mitarbeiter sind äußerst nett und hilfsbereit, mit Michael Fahrner-Glatz ist es sehr entspannt”, schildert Hans Steiner seinen Besuch in der Renngasse im 1. Bezirk.

Spannendes Jahr

So auch diesmal. Die Spezialsendungen sind auf jeden Fall sehenswert, kommen doch höchst interessante Themen zur Sprache. So viel sei verraten: Die großen Umbauten in mehreren Bezirken werden ebenso besprochen wie die Tourismus-Flut der letzten Monate, die Wahl-Überraschungen in Margareten und Hietzing oder der Rückbau des Liesingbaches. Schau’n Sie sich das an …

W24 24 Stunden Wien