WELCOME TO PARAD-ICE: Die Eisneuheiten von ESKIMO

Mit den ersten warmen Tagen des Jahres kehrt nicht nur das Leben in die Natur zurück, sondern auch die Lust auf eiskalte Erfrischung. Egal ob nach der Arbeit, beim Spaziergang oder als süße Belohnung – Eis gehört für viele Menschen einfach dazu. Denn der Genuss von Eiscreme hebt die Stimmung und sorgt für kleine Glücksmomente im Alltag.

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die meisten Eisliebhaber*innen greifen nicht nur aus kulinarischen Gründen zum Eis, sondern auch, um zu entspannen und das Leben zu genießen. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf die Eiskreationen 2025 von ESKIMO groß ist.

Eis-Trends 2025: Ein Paradies für alle Geschmäcker

Das Konzept von Paradies geht für Eiskonsument*innen weit über klassische Vorstellungen hinaus. Sie erwarten Vielfalt, neue Geschmackskombinationen und besondere Texturen. ESKIMO nimmt diesen Trend auf und setzt in der kommenden Saison auf eine breite Palette an Innovationen, die Gegensätze vereinen und den Genuss auf ein neues Level heben.

MAXimale Unwiderstehlichkeit

Intensive Geschmackserlebnisse stehen 2025 im Fokus. ESKIMO bringt eine neue Generation von Eis auf den Markt, die durch besonders cremige Konsistenzen und überraschende Aromen überzeugt. Hier trifft schokoladige Fülle auf fruchtige Frische – eine unwiderstehliche Kombination für alle, die auf intensiven Genuss setzen.

Erfrischend-fruchtige Wirbel & Fizz-Effekte

Spritzige Frische und aufregende Texturen machen Eisessen zu einem noch größeren Vergnügen. Eis mit Fizz-Effekt sorgt für ein prickelndes Erlebnis auf der Zunge und bringt eine spielerische Note in den Genuss. Fruchtige Wirbel kombinieren süße und säuerliche Komponenten und garantieren so ein erfrischendes Geschmackserlebnis.

Pfotenstarker Eisgenuss für die ganze Familie

Eisgenuss kennt keine Altersgrenzen – und auch die kleinen Naschkatzen kommen nicht zu kurz. Tierische Designs und kindgerechte Geschmacksrichtungen machen das neue Eiskonzept von ESKIMO besonders attraktiv für junge Genießer*innen.

Trendzutat Pistazie

Pistazieneis ist ein echter Klassiker – und bleibt auch 2025 ein großes Thema. Ob als cremiges Stieleis oder raffinierte Kombination mit anderen Zutaten, Pistazie begeistert durch ihren nussigen, leicht herben Geschmack und ihre samtige Konsistenz.

Vegan und voll im Trend: Himbeer Spritz

Immer mehr Menschen entscheiden sich für pflanzliche Alternativen – auch beim Eis. ESKIMO setzt daher auf innovative vegane Kreationen, die geschmacklich keine Kompromisse eingehen. Der neue „Himbeer Spritz“ verbindet fruchtige Frische mit sommerlicher Leichtigkeit und ist der perfekte Begleiter für heiße Tage.

Fazit: Paradiesische Zustände für Eisfans

Mit den Neuheiten 2025 bringt ESKIMO ein Stück Paradies in den Alltag aller Eisliebhaber*innen. Ob intensiv-schokoladig, erfrischend-prickelnd, fruchtig-vegan oder klassisch-nussig – die neue Eiskollektion hält für jeden Geschmack das passende Highlight bereit. Der Sommer kann kommen!

Ein Abend im Eisparadies: Die große Präsentation der Eiskreationen 2025

Im ESKIMO Eisparadies fanden sich gestern Abend rund 200 eishungrige Gäste ein, darunter 40 Kinder, in der MQ Libelle im Wiener Museumsquartier ein, um sich genussvoll von den ESKIMO Eisneuheiten 2025 ins PARAD-ICE entführen zu lassen. Zahlreiche Promis, InfluencerInnen und MedienvertreterInnen kosteten sich durch die neuen Varianten von Eskimo

Michi Buchinger, Anna Strigl und Herby Stanonik Ramesh Nair und Susanna Hirschler ESKIMO Chefin Andrea Huber-Schallmeiner

und Moderatorin Kati Bellowitsch DJ & Fotograf Alex List und Martina Kaiser ©ESKIMO/ Conny de Beauclair

Was bietet das ESKIMO PARAD-ICE in der Eissaison 2025?

Magnum Utopia Double Hazelnut & Magnum Utopia Double Cherry

Magnum, die Nummer 1 Innovationsmarke in der gesamten Eis-Kategorie2, bietet 2025 mit Magnum Utopia Double Hazelnut & Magnum Utopia Double Cherry schier grenzenlosen Genuss. Im beliebten Double Format begeistern die beiden neuen Sorten nicht nur mit cremigem Eis, köstlicher Sauce und knackiger Magnum Schokolade, sondern sie sind heuer auch noch besonders abwechslungsreich. Denn eine neue Marmorierungstechnologie beim Eis sorgt dafür, dass jeder Bissen mit unterschiedlichen Geschmacksnuancen überrascht. Das marmorierte Eis der Variante Utopia Double Hazelnut ist eine Kombination von Eis mit Haselnuss und Eis mit Karamell- und Mandelgeschmack, umhüllt von einer leicht gesalzenen

Haselnuss-Sauce, weißer Schokolade und einem Mix aus karamellisierten Haselnuss-, Pistazien- und Mandelstückchen. Beim neuen Utopia Double Cherry treffen Eis mit Schwarze Johannisbeere-Himbeere und Eis mit Rahm auf Sauerkirschensauce, knackige Milchschokolade und fruchtige Zuckerstückchen. Beide Neuheiten gibt es sowohl als Klein- wie auch in der Vorratspackung. Magnum Utopia Double Hazelnut ist zusätzlich auch im Becher erhältlich.

Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate und Cornetto MAX Mango & Vanilla



MAXimale Innovationspower mit einer Extraportion Raffinesse gibt es dieses Jahr bei Cornetto, der beliebtesten Marke im Tüten-Segment3, die sogar noch stärkeres Wachstum als die gesamte Kategorie zeigt4. In der Saison 2025 geben noch mehr unterschiedliche Texturen der Sinneswahrnehmung Spannung und Tiefe und heben die beiden neuen Sorten Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate und Cornetto MAX Mango & Vanilla auf ein neues unwiderstehliches Level. MAXimal genussvoll und vielschichtig – dafür sorgen jeweils eine Knusperscheibe (Disc) mit Topping, darunter zwei Sorten Eis und eine Sauce, die sich in der Waffel T-förmig bis in den Kern zieht. So vereint Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate cremiges Haselnuss- und Schokoladeneis, wird gekrönt von einer Haselnuss-Kakao-Disc mit karamellisierten Haselnussstückchen als Topping und eine köstliche Haselnusssauce ist sowohl im Kern als auch unter der Disc zu finden.

Beim Cornetto MAX Mango & Vanilla verschmilzt fruchtiges Mangoeis mit cremigem Vanilleeis, getoppt von einer Disc mit Kokos- und Mango-Stückchen und ist durchzogen von einer tropischen Mango-Passionsfruchtsauce. Interessante Kontraste im Wechselspiel zwischen knusprig und cremig gibt es auch im neuen

Cornetto Mini Mix. 4x Mini Classico und 4x Mini Caramello bieten zusätzlich zur sensorischen Spannung noch Cornetto-Premium-Qualität im angesagten Snacking-Format.

Twister Mallow & Disney® Lion King Sandwich



Twister Mallow lässt heuer Groß und Klein neue Geschmackswelten im fruchtig-verdrehten Twister-Kosmos erkunden. Saure Himbeere trifft auf süßen Marshmallow-Geschmack und fruchtige Traube und verbindet so erfrischende Säure mit zarter Süße. Erhältlich als Kleinpackung oder in der 8 Stück-Mini-Vorratspackung.

Disney® Lion King Sandwich bietet 4x tierisch gute Eiscreme mit Vanillegeschmack, eingebettet zwischen zwei Kakao-Keksen in Pfotenform. Und bei den Kleinpackungen sorgt der neue X-Pop mit vier verschiedenen Sorten Wassereis und einer unverwechselbaren Knisterspitze für den besonderen Fizz-Effekt.

Cremissimo Spezialität Pistazie Vanille & Cremissimo Spezialitäten Himbeer Spritz

Cremissimo, die Nr. 1 Eismarke bei den Familienpackungen5 sorgt heuer für noch mehr Auswahl in der Eistruhe. Jeder Löffel ist ein Fest – mit der neuen Cremissimo Spezialität Pistazie Vanille: Zartes Pistazieneis mit cremigem Vanilleeis, verfeinert mit einer Pistaziensauce und gerösteten Pistazienstückchen – eine köstliche Antwort auf den stetig wachsenden Pistazien-Trend.

Die zweite neue Sorte bei den Cremissimo Spezialitäten Himbeer Spritz kombiniert erfrischendes Himbeersorbet, spritziges Zitronensorbet und feine Himbeersauce. Mit Cremissimo Himbeer Spritz bringt die Marke ihre erste Eiskomposition aus zwei Sorbets auf den Markt – und erweitert ihre vegane Eis-Auswahl um eine fruchtig- erfrischende Kreation. Ebenfalls löffelzart und perfekt für heiße Sommertage oder als Highlight in einem Drink.