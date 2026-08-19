Emily ist das erste offizielle “McBaby” aus Simmering

Vor wenigen Wochen kam die kleine Emily im McDonald’s Restaurant in der Jedletzberger Straße Simmering zur Welt. Jetzt gab es ein Wiedersehen und eine schöne Überraschung.

Manche Geschichten schreibt das Leben schneller als geplant – und manchmal auch an ungewöhnlichen Orten. Vor wenigen Wochen kam die kleine Emily einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin im McDonald’s Restaurant in der Jedletzberger Straße im 11. Bezirk zur Welt.

Mutter Monica war bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, als die Wehen so rasch einsetzten, dass ein Zwischenstopp unvermeidbar wurde. Rettungssanitäter begleiteten die spontane Geburt vor Ort, unterstützt vom McDonald’s Team. Auch Vater Vasile kam direkt von der Nachtschicht und war kurz darauf vor Ort.



McDonald’s Franchisenehmer Harald Marschalek (2. l) lud die frischgebackene Familie zum Wiedersehen ein ©

McDonald’s Österreich

„Dass in einem unserer McDonald’s Restaurants ein Kind zur Welt kam, ist wirklich außergewöhnlich und wir sind sehr dankbar, dass durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte und die gute Zusammenarbeit mit meinem Team alles gut verlaufen ist. Wir haben uns sehr über das Wiedersehen mit Emily und ihrer Familie gefreut. Ebenso freuen wir uns auf viele zukünftige Geburtstagsfeiern von Emily mit Familie und Freund:innen. Mein Team und ich wünschen der frischgebackenen Familie nochmal alles Gute”, sagt Harald Marschalek, Franchisenehmer des McDonald’s Restaurants in der Jedletzberger Straße.

Alles Gute gab es als Geschenk

Nach den ersten gemeinsamen Wochen im Familienglück zu Hause, lud McDonald’s die frischgebackene Familie zum Wiedersehen in das Restaurant in der Jedletzberger Straße ein. Neben diversen Glückwünschen, wartete dort eine besondere Überraschung auf sie: Emily erhält ein ganz besonderes Geburtstagsversprechen: Vom 3. bis zum 18. Geburtstag kann sie jedes Jahr im Rahmen eines Kindergeburtstages mit Familie und Freunden feiern.

Darüber hinaus erhielt die Familie eine personalisierte Gutscheinkarte, einen originalen McDonald’s Hochstuhl sowie eine Auswahl liebevoll gestalteter Goodies für den Start ins Leben, darunter etwa ein Strampler, Schnuller und Lätzchen. Abgerundet wurde die Überraschung durch ein professionelles Familien- und Neugeborenen-Shooting.