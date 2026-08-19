U3-Sperr-Challenge: Der 49er schlägt 48A & 46er klar

Seit Wochen ist der U3-Bereich zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof gesperrt. Bis Ende August werden die alten Schienen getauscht. Das heißt: doppelt so lange Fahrzeit – oder doch nicht?

Der Wiener Bezirksblatt-Autor fühlt seit zwei Wochen den Öffis auf den Zahn. Als einer, der direkt bei der U3-Endstation Ottakring wohnt, will er wissen, welche Alternativ-Verbindung schneller ist: Der 48A-Bus, die 46er-Bim, eine Kombi aus U3 und Ersatzlinie oder die U3 mit der 49er-Bim.

Recht klares Ergebnis

Normalerweise dauert die Fahrt von der Koppstraße bis ins Büro in der Windmühlgasse mit der U3 um die 20 Minuten. Das geht ratzfatz! Bis Ende August ist aber die doppelte Zeit nötig. Doch der Teufel liegt im Detail und bringt einige Minuten. Hier die Challenge.

Die sechs Fahrten

Test Nummer 1: Der Start war pragmatisch mit dem 48A, da eine Fahrt ohne Umsteigen und längeres Gehen über die Neubaugasse möglich ist. Der Hinweg dauerte 41, der Rückweg 42 Minuten.

Test Nummer 2: Dann der alternative Versuch mit dem 48A bis Volkstheater und mit der U-Bahn noch eine Station bis Neubaugasse zurückzufahren. Ähnlich lange: 43 Minuten.

Test Nummer 3: Einstieg in die 46er-Bim auf der Thaliastraße und längeres Gehen – chancenlos mit 44 Minuten.

Test Nummer 4: Dann der Versuch, mit der 46er-Bim, die recht zügig auf den Schienen unterwegs ist, über Währinger Straße bis zum Volkstheater und dann mit der U3 eine Station zu fahren. Das dauert auch 42 Minuten.

Test Nummer 5: War mein Aha-Effekt, nachdem ich mit der U3 bis Hütteldorfer Straße und der 49er-Bim bis Neubaugasse gefahren bin. Der Gehweg ist kürzer, die Bim schneller. Endzeit: 37 Minuten!

Test Nummer 6: Da konnte selbst die Variante, mit der U3 bis Hütteldorfer Straße, dann mit der Ersatz-Bim (auf den 49er-Schienen) bis Westbahnhof und dann noch zwei Stationen mit der U3 zu fahren, nicht ganz mithalten. Sie dauerte 38 Minuten.

Und der Sieger ist …

Also ist der Sieger der 49er – ehrlich gesagt eine Überraschung. Aber sie fährt über die Märzstraße und Hütteldorfer Straße wie auf Schienen. Und hat nicht wie der ärgerliche 48A immer eine minutenlange Stehzeit bei der Spetterbrücke. Dann könnte das Ergebnis anders aussehen …