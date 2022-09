erste bank vienna night run am 20. September!

Bis zum 10.9.2022 kann man sich noch online für den erste bank vienna night run registrieren. Sichern Sie sich jetzt Ihren Startplatz!

Der erste bank vienna night run begeistert seit seiner Erstauflage im Oktober 2007 mittlerweile tausende LäuferInnen und Nordic WalkerInnen. Nicht die Jagd nach Minuten und Sekunden sollten im Mittelpunkt stehen, sondern der Spaß am gemeinsamen Sporteln – und ganz besonders die Mitmenschlichkeit.

Alle TeilnehmerInnen erhalten ein Langarm-Laufshirt aus 100% recyceltem Material, heuer in der knalligen Farbe Neoncoral. Zusätzlich können sich die TeilnehmerInnen ein Goodie-Bag sowie ein Bonusheft mit Vergünstigungen und Gutscheinen bei der Startnummernausgabe abholen.

Gestartet wird am Parkring auf der Höhe Kursalon Hübner und der Zieleinlauf befindet sich auf der Höhe MAK.

Die Startnummernausgabe findet am 18. und 19.9. in WIEN MITTE The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien statt.

Infos: www.viennanightrun.at

Facebook: facebook.com/viennanightrun

Anmeldung: time-now-sports.at/erste-bank-vienna-night-run-2022

Hier geht’s zu unserem Gewinnspiel, bei dem Sie Startplätze gewinnen können: wienerbezirksblatt.at/erste-bank-vienna-night-run-2022