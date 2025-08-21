Tanzfreunde, aufgepasst: Am Freitag, 22.8., steigt das Brigittenauer Bezirksfest in der Millenniums City mit dem nächsten Walzerkönig-Wettbewerb. Zwischen 14 und 18 Uhr gibt es ein tolles Programm für alle Gäste! Einfach vorbeikommen.

Nach einer Begrüßung durch die Brigittenauer Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm gibt es Musik, eine Beauty Lounge, Tanzshows der Tanzschule Chris (“Tanzmusik auf Bestellung”) und zwischendurch darf immer wieder am Wiener Bezirksblatt-Glücksrad gedreht werden, um sich über große und kleine Preise zu freuen.

Highlight im 3/4-Takt

Beim Bezirksfest in der Millennium City gibt es für Tanzbegeisterte die Möglichkeit, sich für das große Finale um den Wiener Walzerkönig und die Wiener Walzerkönigin zu qualifizieren. Moderiert und promotet von Chris Lachmut mit Unterstützung von ORF Wien und dem Wiener Bezirksblatt können sich alle Hobbytänzerinnen und -tänzer aufs glatte Parkett wagen und schaffen mit etwas Glück die Qualifikation für die Schlussveranstaltung am 22. November.

Dort werden im Rahmen der Wiener Tanz-Landesmeisterschaften die besten Walzertänzer Wiens gekürt.

Einfach vorbeikommen, mitmachen und vielleicht ganz tolle Preise gewinnen!

Danke an die Partner

Unterstützt wird dieser Event in der Millennium-City von der Fahrradfirma WOOM, der Tanzschule Chris und dem Wiener Bezirksblatt.

Wann: Freitag, 22. August 2025

Von 14 bis 18 Uhr

Ort: Millennium City, 20., Handelskai 94-96 (erreichbar mit U6, S45).