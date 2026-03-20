Im Gemeindebau Neu in der Brockhausengasse verbinden sich nachhaltige Bauweise und höchste Lebensqualität. Helle Wohnungen, grüne Innenhöfe und liebevoll gestaltete Gemeinschaftsbereiche machen die Anlage zu einem Ort, an dem Singles, Familien und Senioren gleichermaßen gerne leben.

CO₂-neutraler Wohntraum im 22. Bezirk

Der Gemeindebau Neu in der Brockhausengasse 52–54 ist der erste CO₂-neutrale Gemeindebau Wiens und Teil des dritten Projekts im 22. Bezirk. „Mit 2.000 neuen Gemeindewohnungen für Wienerinnen und Wiener setzen wir ein starkes Signal für leistbares, nachhaltiges Wohnen“, betont Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Die Anlage umfasst drei dreigeschoßige Gebäude rund um einen großzügigen Innenhof. Wohnungen zwischen 35 und 95 m², alle mit Terrassen, Balkonen oder eigenen Gärten, bieten für Singles, Familien und Senioren die passende Größe.

Nachhaltigkeit und hohe Lebensqualität

Zentral für den CO₂-neutralen Standard ist die Niedertemperatur-Sole/Wasserwärmepumpe, unterstützt durch Tiefensonden und Photovoltaik, die Heizen, Kühlen und Stromversorgung nahezu vollständig aus erneuerbaren Quellen deckt. Begrünte Fassaden, Holz-Alu-Fenster und ökologisch zertifizierte Materialien unterstreichen die nachhaltige Bauweise. „Hier entstehen nicht nur Wohnungen, sondern Orte des Miteinanders“, sagt Wiener Wohnen Vize-Direktorin Katharina Klement. Innenhofgärten, eine „Kinowiese“ und Urban-Gardening-Flächen schaffen Raum für Begegnung und Freizeit.

Wohnqualität und leistbare Mieten für alle

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy hebt hervor: „Die neue Anlage stärkt die positive Entwicklung der Donaustadt und erweitert das leistbare Wohnangebot nachhaltig.“ Der Bau markiert den 18. übergebenen Gemeindebau Neu in Wien, acht weitere Projekte mit rund 1.000 Wohnungen sind aktuell im Bau. Insgesamt profitieren künftig etwa 13.000 Menschen von neuen, qualitativ hochwertigen und ökologisch gestalteten Wohnungen.