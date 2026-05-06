Wenn in der kommenden Woche ganz Wien im ESC-Fieber steht, dürfen natürlich auch die passenden Drinks nicht fehlen. Für die zahlreichen Partys und Events rund um den Eurovision Song Contest haben sich Schülerinnen und Schüler der Gastgewerbefachschule der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien etwas Besonderes einfallen lassen: Zwei eigens kreierte Cocktails sollen die Stimmung des internationalen Musikspektakels auch geschmacklich einfangen.

Präsentiert wurden die beiden Kreationen jetzt in der beliebten Dino’s Apothecary Bar.

Kreative Reise durch die ESC-Geschichte

Besonders stolz zeigt sich Thomas Peschta, Obmann der Wiener Gastronomie, auf den Cocktail „Very Berry Stage Fusion“. Der Drink verbindet laut Peschta verschiedene Epochen und europäische Einflüsse des Song Contests.

„Der ‚Very Berry Stage Fusion‘ erzählt die Entwicklung des ESC über drei prägende europäische Musikräume: Frankreich steht mit dem Chambord für die frühen Jahre des Wettbewerbs, das Vereinigte Königreich bringt mit Gin die moderne Pop-Ära ein – und Österreich mit der Holunderblüte symbolisiert die heutige Phase des ESC, in der Individualität, künstlerischer Ausdruck und neue Stimmen im Vordergrund stehen.“

…erklärt Peschta.

Für ihn steckt hinter dem Drink deutlich mehr als nur eine Mischung verschiedener Zutaten: „Man sieht, dass sich unsere Schüler bei ihrer Kreation etwas gedacht haben.“

Auch alkoholfrei mit viel Raffinesse

Lob gibt es auch für die alkoholfreie Variante „ESC Kiss“. Heinz Kaiser, Chef der Dino’s Apothecary Bar, hebt hervor, dass die Schülerinnen und Schüler auch hier viel Kreativität und Fachwissen eingebracht haben.

„Man sieht, dass hier sehr viel nachgedacht wurde – auch über den alkoholfreien Drink, dem es gelingt, mit klassischen Elementen wie dem Mojito-Twist und moderner Lebensfreude, symbolisiert durch Sprite, einen generationenübergreifenden Drink zu schaffen.“

…so Kaiser.

Der Barbetreiber hat bereits mehrfach mit Schülerinnen und Absolventen der Gastgewerbefachschule zusammengearbeitet und zeigt sich von der Qualität der Ausbildung beeindruckt.

In Wiener Lokalen erhältlich

Die beiden Drinks „Very Berry Stage Fusion“ und „ESC Kiss“ werden während der ESC-Woche in mehreren ausgewählten Bars und Lokalen in Wien angeboten. Damit wollen die Nachwuchstalente nicht nur ihre Kreativität zeigen, sondern auch einen Beitrag zur besonderen Atmosphäre der Songcontest-Woche leisten.

Die Rezepte

Very Berry Stage Fusion

2 cl Chambord

3 cl Gin

2 cl Limettensaft

1,5 cl Holunderblütensirup

2 cl Cranberrysaft

Deko: vergoldete Kirsche, dehydrierte Limettenscheibe, Cranberryespuma

Glas: Tumbler

Eis: Eiswürfel

ESC Kiss (alkoholfrei)

2 cl Limettensaft

2 Zweige Minz

2 cl blauer Zuckersirup

6 cl Sprite

6 Heidelbeeren

Deko: Minzzweig und Heidelbeere

Glas: Highball

Eis: Crushed Ice