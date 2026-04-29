Nach einem Gastspiel im Augarten kehrt das Open-Air-Erfolgsformat FREILUFT heuer an seinen angestammten Standort im Palais Auersperg zurück und verbindet sein bewährtes Konzept erstmals mit dem besonderen Flair des Eurovision Song Contest. Zwischen barocker Kulisse, internationalen Food Courts, kuratiertem Daylife-Programm und ESC Public Viewing verwandelt sich der imperiale Garten von 12. bis 17. Mai 2026 in einen urbanen Treffpunkt unter freiem Himmel. Neben den Live-Übertragungen des Eurovision Song Contest bietet die Grün-Oase mitten im achten Wiener Gemeindebezirk täglich ab 15 Uhr Raum für Kulinarik, Kultur und neue Begegnungen.

„Nicht nur machen wir mit dem Garten des Palais Auersperg einen besonderen Freiraum in einem der grünflächenärmsten Bezirke Wiens öffentlich zugänglich, auch bietet der Eurovision Song Contest den perfekten Rahmen, um den internationalen Charakter von FREILUFT erlebbar zu machen. Diese Vielfalt zeigt sich sowohl im Programm als auch in der kulinarischen Auswahl – von Barbecue, Sushi und libanesischem Street Food bis hin zu österreichischen und italienischen Klassikern sowie kuratierten Drinks“, betont Initiator Paul Rittenauer.

ESC Live-Übertragungen als offizielles Side-Event

Als offizielles Side-Event in Kooperation mit dem ORF werden die Shows des Eurovision Song Contest live im Palais Auersperg übertragen – am Dienstag, den 12. Mai 2026, Donnerstag, den 14. Mai 2026 sowie beim großen Finale am Samstag, den 16. Mai 2026. Der Eintritt zu den Übertragungen ist frei und ermöglicht ein gemeinschaftliches Public Viewing in außergewöhnlicher Kulisse. Die Übertragungen finden bei jedem Wetter statt – bei Bedarf in den Innenräumen des Palais.

Begleitet werden die ESC-Abende außerdem von eigens kuratierten Daytime-Partys. Die beliebten Hosts von SOUL sorgen am 14. und 16. Mai 2026 ab 14 Uhr bereits mit DJ-Line-ups, Live-Acts und Showelementen für eine ausgelassene Atmosphäre, die fließend in die Abendübertragungen übergeht.

Alle Infos unter freiluft.co.at