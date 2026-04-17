Das Team rund um „Collina am Berg“ am Spittelberg sorgt jetzt beim Donaukanal, der Wiener liebstem Open-Air-Wohnzimmer und oft aufgesuchter Spaziermeile, für frischen Wind. Mit „Würstel am Kanal“ zieht ein Würstelstand ein, der Vertrautes neu denkt und dabei überraschend international schmeckt.

Wenn Wiener Genussklassiker auf Weltreise gehen

Wer beim Würstelstand nur an Käsekrainer mit Senf denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Natürlich fehlen die Klassiker nicht, Frankfurter und Co. haben ihren fixen Platz. Doch daneben entfaltet sich eine Karte, die neugierig macht und den Gusto auf mehr schürt. Kimchi Hot Dogs, eine „Philly Cheese Krainer“ oder ein „Wiener Reuben“ zeigen, wie spielerisch sich Wiener Tradition mit internationalen Einflüssen verbinden lässt.

Auch abseits des Wurstgenusses hat „Würstel am Kanal“ Köstliches zu bieten. Beef Tatar mit Senfkaviar, Banh Mi mit Bratwurst oder feine Wild-Variationen bringen eine Prise Bistroküche an den Donaukanal. Die Handschrift des „Collina am Berg“ ist dabei klar erkennbar: hochwertig, kreativ und mit einem Augenzwinkern interpretiert.