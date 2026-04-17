Das Team rund um „Collina am Berg“ am Spittelberg sorgt jetzt beim Donaukanal, der Wiener liebstem Open-Air-Wohnzimmer und oft aufgesuchter Spaziermeile, für frischen Wind. Mit „Würstel am Kanal“ zieht ein Würstelstand ein, der Vertrautes neu denkt und dabei überraschend international schmeckt.
Wenn Wiener Genussklassiker auf Weltreise gehen
Wer beim Würstelstand nur an Käsekrainer mit Senf denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Natürlich fehlen die Klassiker nicht, Frankfurter und Co. haben ihren fixen Platz. Doch daneben entfaltet sich eine Karte, die neugierig macht und den Gusto auf mehr schürt. Kimchi Hot Dogs, eine „Philly Cheese Krainer“ oder ein „Wiener Reuben“ zeigen, wie spielerisch sich Wiener Tradition mit internationalen Einflüssen verbinden lässt.
Auch abseits des Wurstgenusses hat „Würstel am Kanal“ Köstliches zu bieten. Beef Tatar mit Senfkaviar, Banh Mi mit Bratwurst oder feine Wild-Variationen bringen eine Prise Bistroküche an den Donaukanal. Die Handschrift des „Collina am Berg“ ist dabei klar erkennbar: hochwertig, kreativ und mit einem Augenzwinkern interpretiert.
Santé am Wasser: Neben ausgewählten Weinen wird unter anderem auch Champagner zu attraktiven Preisen angeboten. © Collina am Berg
Genuss mit Aussicht: Stilvolles Streetfood am Wasser
Mit „Würstel am Kanal“ bekommt der Donaukanal endlich das, was lange gefehlt hat: einen Würstelstand, der Tradition respektiert, aber nicht in der Vergangenheit stehen bleibt. Gastgeber Tono Soravia hebt dieses Wiener Kulturgut auf eine neue Ebene, ohne dabei die Leichtigkeit zu verlieren. Auch flüssig wird hier richtig aufgedreht: Neben ausgewählten Weinen sorgt Champagner zu fair kalkulierten Preisen für einen überraschenden Twist im Streetfood-Kontext.
Geplant sind außerdem Formate wie Public Viewing oder kulinarische Specials à la „Fried Chicken & Bubbles“, die den Standort zusätzlich beleben. Ein unkomplizierter Treffpunkt mit Anspruch, der sowohl schnelle Genießer als auch neugierige Foodies begeistert. „Würstel am Kanal hat auf jeden Fall das Potenzial, sich rasch als fixer Bestandteil der Wiener Genusslandschaft zu etablieren.
„Würstel am Kanal“
Obere Donaustraße 83, 1020 Wien
Mo.-Fr., 16-24 Uhr; Sa., 12-24 Uhr; So., 12-22 Uhr
Bei Schlechtwetter geschlossen.
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