Zwischen Bennogasse und Skodagasse ist ein Ort entstanden, der zeigt, wie viel Kraft im gemeinsamen Tun steckt. Wo einst Asphalt dominierte, gedeihen heute Kräuter, Gemüse und Ideen für ein grüneres Grätzl. Rund 45 engagierte Anrainerinnen und Anrainer – unterstützt von vielen Kindern – haben den Bennogarten zu einer offenen Oase gemacht, die nicht nur zum Garteln, sondern auch zum Entspannen einlädt.

Starkes grünes Herz schlägt im Grätzl

Nach dem Aus des Pfeilgartens fand die Initiative am Bennoplatz eine neue Heimat und wurde rasch zu einem lebendigen Treffpunkt. Hochbeete prägen das Bild, dazwischen summt und flattert es: Wildbienen, Hummeln und Vögel haben den Platz längst für sich entdeckt. Die frei zugängliche Fläche bietet nicht nur Raum für Erholung, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität mitten im dicht bebauten Bezirk.

Doch der Garten ist nicht nur ein ökologisches Projekt. Hier geht es auch um Begegnung, ums Miteinander und um die Freude am gemeinsamen Gestalten. Workshops und Aktionen bringen regelmäßig Bewegung ins Grätzl – ganz unkompliziert und offen für alle.

Gemeinsam garteln, gemeinsam wachsen

Die Gemeinschaftsgärten der Josefstadt zeigen, wie ehrenamtliches Engagement das Stadtbild verändern kann. Wer selbst mit den Händen in der Erde arbeiten möchte, hat die Chance, eine Beetparzelle zu übernehmen, sofern Plätze frei sind. Gerade im Frühjahr werden immer wieder neue Flächen vergeben.

Der Austausch steht dabei im Mittelpunkt. Tipps, Erfahrungen und Ernten werden geteilt, neue Kontakte geknüpft. Wer Interesse hat, kann sich jederzeit beim Grätzllabor Josefstadt melden und Teil dieses wachsenden Netzwerks werden.

Wonnemonat Mai lockt in den Bennogarten

Am Freitag, 15. Mai 2026, wird der Bennoplatz zum Treffpunkt für alle, die ihr Grätzl aktiv mitgestalten wollen. Von 16 bis 18 Uhr lädt das Grätzlcafé in den Gemeinschaftsgarten ein. Es bietet sich ein offener Raum für Ideen und Austausch. Gemeinsam wird darüber nachgedacht, was die Josefstadt noch lebenswerter und grüner machen kann. Wo fehlen Pflanzen, Schatten oder Plätze zum Verweilen?

Begleitend dazu wird es praktisch und kreativ. Beim Samenbomben-Basteln entstehen kleine grüne Impulse für die Stadt, ein Mitmach-Angebot für große und kleine Gartenfans. Gleichzeitig lädt die Pflanzentauschbörse dazu ein, Ableger, Samen und Pflanzen zu teilen und neue grüne Schätze mit nach Hause zu nehmen.

Einfach vorbeischauen, ins Gespräch kommen, Nachbarn kennenlernen und das eigene Grätzl aktiv miteinander lebenswerter machen!

Grätzlcafé I Samenbomben basteln I Pflanzentauschbörse

15. Mai 2026, 16-18 Uhr

Bennogarten am Bennoplatz, 1080 Wien

Bei Interesse an einem Beet oder Mitarbeit im Bennogarten:

Grätzllabor Josefstadt/Organisation der Gemeinschaftsgärten Josefstadt

Tel.: +43 677/613 89 500, E-Mail: gg.josefstadt@gmail.com

@ggjosefstadt

facebook.com/ggjosefstadt