Ex-Skispringer Goldberger schlägt den Ex-Money Maker

Skisprungweltmeister Andi Goldberger hatte als Lokalmatador gegenüber dem sportlichen Wiener „Land der Berge“ und Ex-Money Maker Alexander J. Rüdiger am steilen Weg von Sankt Gilgen am Wolfgangsee Richtung Zwölferhorn Gipfel (1522 m ü. A.) klar die Nase vorne.

Beim Grand Finale des Intern. Österr. Berglauf Cup 2023, der eine gesamte Berglauf-Saison umfasst hatte Andreas Goldberger die Nase vorn. Er belegte in der gemeinsamen Altersklasse M50 den stolzen 3. Platz. Leicht machte es ihm der Liesinger Alexander Rüdiger aber nicht. Schlußendlich schaffte es auf den hervorragenden 5. Platz. Und dem noch nicht genug. Der TV-Moderator und Autor konnte dank seines ausdauernden Trainings im Wienerwald als viertbester Läufer des ganzen Landes in seiner Klasse den Cup erfolgreich finishen. Ein Erfolg, der absehbar war. „Beim 20. Kammersteiner-Berglauf (Jubiläumsveranstaltung mit Hüttenfest) am 30. September mit Start am Fuße der Perchtoldsdorfer Heide zur Kammersteiner Hütte bin ich in meiner Klasse 2. geworden.“.

Lebenslust nach dem Lauf

Am Donnerstag, 19.10.23, von 13.45 bis 14.15 Uhr plaudert der Tausendsassa mit Dorian Steidl auf der Lebenslust Messe über sein buntes Leben und Abenteuer, wo Fremde oft Freunde wurden, und präsentiert mit Petra Reichel am Klavier einige Auszüge aus seinem Glücksbringer-Programm und den Umdenk-Romanen!