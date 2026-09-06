Neuer Glanz für Fastfood-Tempel in der Arcade

Das McDonald’s Restaurant in der Arcade Meidling präsentiert sich nach zwei Monaten Umbauphase im neuen und modernen Look.

Mehr Platz für Gäste, mehr Bestellmöglichkeiten und ein neues Raumkonzept: Im neuen „Meidlinger Mäcci“ in unmittelbarer Nähe zum Meidlinger Bahnhof finden nach dem Umbau insgesamt 216 Gäste Platz, die Bestellkioske wurden auf 14 Bestellmöglichkeiten angehoben und auch das McCafé erhält im Rahmen des Umbaus ein Re-Design im Stil des restlichen umgebauten Restaurants.

Das Angebot für die kleinsten Gäste wird ebenfalls erweitert – ein digitales Spielangebot erweitert das Restauranterlebnis für Familien und sorgt für Abwechslung.

Treffpunkt für den Bezirk

„Meidling ist ein lebendiger Bezirk und die Arcade ein stark frequentierter Standort. Mit dem Umbau stellen wir sicher, dass unser Restaurant auch in Zukunft ein Ort ist, an dem sich unsere Gäste gerne aufhalten. Dabei bietet unser Restaurant etwas ganz Besonderes mit dem ersten Gassenverkaufsfenster Österreichs. Gäste, die schnell und unkompliziert ihre Lieblingsprodukte mitnehmen möchten, erhalten hier Heiß- und Kaltgetränke sowie Produkte aus unserem süßen Grab & Go Angebot”, sagt Franchisenehmer Martin Spörker.