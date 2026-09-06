Die Feuerwehr “befeuert” ein echt heißes Fest

Das traditionelle Feuerwehrfest findet heuer vom 11. bis 13. September am Hof in der Innenstadt statt. Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert.

Das Feuerwehrfest der Berufsfeuerwehr Wien steht ganz im Zeichen des 340-Jahr-Jubiläums. Als besonderes Highlight werden historische Feuerwehrfahrzeuge präsentiert und geben einen Einblick in die Entwicklung des Feuerwehrwesens. Darüber hinaus können Besucher zahlreiche moderne Einsatzfahrzeuge kennenlernen und bei spannenden Vorführungen Einblicke in die Arbeit der Berufsfeuerwehr Wien gewinnen. Dabei gibt es unter anderem Wissenswertes zum Thema „Brennen & Löschen“.

Auch für Kinder gibt es einiges zu erleben: Sie können selbst mit einem Feuerwehrschlauch „Feuer“ löschen oder mit der Drehleiter einen Blick von oben auf das Festgelände werfen.

Platzkonzert der Polizeimusik Wien

Die offizielle Eröffnung des traditionellen Feuerwehrfestes der Wiener Berufsfeuerwehr am Freitag, 11. September, erfolgt im Anschluss an das stattfindende Platzkonzert der Polizeimusik Wien um 17:00 Uhr durch politische Vertreter der Stadt Wien und Branddirektor Dipl.-Ing. Mario Rauch.

Am Freitag ab 8:30 Uhr beginnt der Sicherheitstag der Wiener Volksschulen mit einer Sicherheitsrätselrallye der Helfer Wiens, Informationen über das richtige Verhalten bei Bränden sowie einer Präsentation der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen und der Magistratsabteilungen aus dem K-Kreis – einem Zusammenschluss von Blaulicht- und Hilfsorganisationen, relevanten Dienststellen der Stadt Wien, stadtnahen Unternehmen und privaten Partner rund um das Thema Sicherheit.

Kennenlernen der Sondereinsatzkräfte

Der Feuerwehrimker, der Inspektionsrauchfangkehrer, die Taucher sowie das Drohnenteam der Wache Rathaus stellen sich vor. Zusätzlich zur Berufsfeuerwehr Wien präsentieren sich die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung Wien mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitsipps.

Für Speisen und Getränke wird während der Veranstaltungszeiten sowie Freitag und Samstag bis 21:30 Uhr gesorgt, Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Live-Musik: Freitag (“Harry Steiner”) und Samstag (“Spectacollo light”) von 18.30 bis 21:30 Uhr

Programmdetails: 36. Wiener Feuerwehrfest unter https://www.wien.gv.at/veranstaltungen/feuerwehrfest