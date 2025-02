Favoriten: Fleißiges Lesen im Neuen Landgut

Die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien hat in Favoriten eröffnet. Das vielseitige Medienangebot umfasst über 43.000 Bücher, DVDs, Tonies und mehr – wie 3D-Drucker, ein Green Screen und eine Bücherei der Dinge.

Lesen und lesen lassen – das ist jetzt am Neuen Landgut möglich. Hier hat die neue Bücherei im Erdgeschoss des neuen Gemeindebaus „Willi Resetarits-Hof“ eröffnet. Dazu BV Marcus Franz: “Büchereien sind einerseits Orte des Wissens, der Ruhe und der Konzentration. Sie sind aber auch Orte, an denen Menschen miteinander in Kontakt treten, kreativ an Ihren Ideen arbeiten und sich inspirieren lassen können. Ich lade alle Favoritner ein, diese tolle Infrastruktur, die für alle gemacht wurde und die allen frei zur Verfügung steht, zu nutzen. “

Ein Beispiel sollte man sich an ihm nicht nehmen. Verriet er doch mit einem Schmunzeln dass „ich es früher mit den Rückgabefristen geliehener Bücher nicht immer so genau nahm.“

„Eine Bücherei ist die Erweiterung der eigenen vier Wände. Genau darauf haben wir bei der Planung der neuen Bücherei Wert gelegt. Hier kann wahlweise in Ruhe gelernt oder mit einer Zeitung gechillt werden. Und für Kinder gibt es genug Platz und Auswahl, um die Bücherei so richtig zu genießen“, so der Leiter der Stadt Wien – Büchereien, Bernhard Pöckl.

Lesen & viel Mehr

In der Laxenburger Straße 4 lässt sich aber mehr als nur gut lesen. „Besonders freuen wir uns, dass wir hier mehr als Bücher bieten, nämlich einen eigenen Projektraum. Wir haben für die Bücherei auch 3D-Drucker, Schneideplotter und Stickmaschine angeschafft, die für Workshops und Kurse bereitstehen. Ebenso gibt es einen Green Screen, der für kleine Filmprojekte genutzt werden kann“, so Pöckl.

Erwähnenswert ist auch die „Bibliothek der Dinge“. Hier finden sich vom eine Fülle an wichtigen Utensilien, die sich nicht jede/r leisten kann oder will: Von Gegenständen, die dem Mediengenuss dienen (Toniebox, Sami-Lesebär, LÜK-Kasten, Tolino, Joy-con-Lenkrad, Playstation-Controller, Boombox, Plattenspieler…) über Kreativ-, Lern- und Bewegungsspiele bis hin zu praktischen Haushaltshelfern. Mit einer Büchereikarte können all diese Gegenstände problemlos genutzt werden.

Das „Neue Landgut“ kann Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr genutzt werden. Zusätzlich gibt es dank eines Open Library Systems die Möglichkeit, die Bücherei auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr zu nutzen.