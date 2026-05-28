Im zweiten Halbfinal-Spiel gegen Bruck gab es nie eine Diskussion, wer als Sieger vom Parkett geht. Die Fivers aus Margareten waren immer in Führung, lange Zeit mit plus 3, in der zweiten Halbzeit mit mehr als plus 10. Also enorm überlegen, fast spielerisch. Am Ende siegten die junge Truppe, die fast ins Abstiegs-Play-off gerutscht wäre, mit 39:30!

Kampf um den Titel

Jetzt geht es sogar um den ersten Titel seit genau zehn Jahren. “Fast ein Wunder”, sagt Sportmanager Thomas Menzl, der zwar immer an die Truppe geglaubt, aber auch gewusst hat, dass sie noch sehr jung sind. “Die Entwicklung ist zuletzt sehr schnell gegangen. Jetzt wollen wir m mehr!” Genauso tönt Trainer Peter Eckl: “Wir wollen im Finale nochmals wachsen.”

Bock aufs Finale

Einer der zentralsten Spieler meint als Kampfansage: “Wir haben jetzt einfach Bock auf Finale”, so Fabio Schuh. Jetzt geht’s um die Krönung einer schwierigen Saison. Wobei mit Vöslau eine Mannschaft gegenüber steht, die mit Legionären gespickt ist und auch den Grunddurchgang gewonnen hat. Favoriten sind die Fivers also diesmal nicht.

Am 3.6. geht’s los

Das erste Finale steigt am 3. Juni auswärts um 20:25 Uhr. Das Rückspiel in der Hollgasse am 6. Juni um 20:35 Uhr (ein etwaiges drittes Endspiel dann am 10.6.). Alle Spiele in ORF-Sport+.