Fivers stürmen mit 40:28 in Richtung Runde 2

Was für ein Auftakt! Die Fivers haben im EHF-European-Cup ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt. Auswärts bei Giresunspor (TUR) ließen die Margaretner von Beginn an keinen Zweifel daran, wohin die Reise gehen soll.

Die Gäste erwischten einen Traumstart. Ein 7:1-Lauf sorgte schon früh für klare Verhältnisse und brachte die Hausherren gehörig ins Wanken. Giresunspor gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kämpfte sich zwischenzeitlich bis auf drei Tore heran. Doch die FIVERS behielten die Nerven, fanden rechtzeitig wieder zu ihrer Linie zurück und zogen bis zur Pause auf 20:14 davon.

Noch einen Gang höher

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Margaretner zunächst das Geschehen und hielten den Vorsprung souverän. Dann aber schaltete das Team noch einmal einen Gang höher – und überrannte die Gastgeber regelrecht.

Gewaltiger Vorsprung

Spätestens in der 50. Minute war die Partie endgültig entschieden: Die FIVERS führten bereits mit 33:21. In der Schlussphase ließen sie nichts mehr anbrennen und machten mit dem 40:28-Endstand den Deckel auf eine beeindruckende Auswärtsleistung.

Damit ist der Traum von Runde 2 zum Greifen nahe. Und dort wartet bereits der Heimvorteil: Am kommenden Wochenende können die FIVERS vor eigenem Publikum den nächsten Schritt machen und den Aufstieg endgültig fixieren.