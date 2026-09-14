Kaffeehaus-Raritäten suchen neue Besitzer

Ein Stück Wiener Kaffeehauskultur für daheim: Beim 16. Wiener Kaffeehaus-Flohmarkt warten am 19. September wieder echte Raritäten, nostalgische Fundstücke und so mancher Schatz auf neue Besitzer.

Schätze aus dem Kaffeehaus

Silberne Zuckerdosen, antike Mokkatassen, alte Kaffeemühlen oder nostalgische Reklametafeln längst vergessener Röstereien: Wer das typische Wiener Kaffeehaus liebt, dürfte beim traditionellen Kaffeehaus-Flohmarkt schnell fündig werden. Bereits zum 16. Mal können Besucher nach Herzenslust stöbern und dabei besondere Erinnerungsstücke aus der Welt von Melange, Mokka und Co. entdecken.

Die angebotenen Stücke erzählen ein kleines Stück Wiener Kaffeehausgeschichte – und bieten die Gelegenheit, sich ein echtes Stück dieser besonderen Tradition nach Hause zu holen.

Stöbern in Ottakring

Der 16. Wiener Kaffeehaus-Flohmarkt findet am Samstag, 19. September, von 10 bis 16 Uhr in der Julius-Meinl-Gasse 3–7 in Ottakring statt. In entspannter Atmosphäre darf gesucht, entdeckt und natürlich auch gekauft werden.

Organisiert wird der beliebte Flohmarkt von Berndt Querfeld, Anna Karnitscher und Wolfgang Binder. Für Kaffeehaus-Fans, Sammler und alle, die Freude an nostalgischen Wiener Schätzen haben, ist ein Besuch jedenfalls einen Abstecher wert.