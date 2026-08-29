Floridsdorf macht Schulwege fit für den Herbst

Der erste Schulweg ist ein großer Schritt. Damit er auch sicher gelingt, legt Floridsdorf noch einmal nach: Zum Schulstart bekommen alle Tafelklassler eine neue Schulwegbroschüre mit Tipps, Plänen und Reflektor-Armband.

Für viele Kinder ist es ein aufregender Moment: Zum ersten Mal geht es allein oder gemeinsam mit Freunden in die Schule. Doch der Weg dorthin will gelernt sein. Zu Fuß, mit dem Rad, den Öffis oder auch mit dem Auto – wer sicher unterwegs sein will, braucht Übung.

Flodo aktiv unterwegs

Genau hier setzt die neue Broschüre „Flodo – Aktiv unterwegs in Floridsdorf“ an. Alle Floridsdorfer Tafelklassler erhalten das speziell für den Bezirk entwickelte Magazin heuer kostenlos. Es zeigt Kindern und Eltern, wie der Schulweg sicher, selbstständig und nachhaltig gemeistert werden kann.

Sicher unterwegs

Das Heft hat aber noch mehr drauf: Es macht Lust auf Bewegung und stellt Initiativen wie Pedi- und Bicibus vor. Dazu gibt es Tipps für Freizeit- und Spielangebote, damit auch nach dem Unterricht keine Langeweile aufkommt.

Bezirksvorsteher Georg Papai ist überzeugt: „Das neue Magazin illustriert anschaulich, wie Eltern ihre Kinder bei der sicheren und nachhaltigen Bewältigung des Schulwegs anleiten und unterstützen können.“

Leuchtende Helfer

Auch bei den Schulwegplänen legt der Bezirk nach. Gemeinsam mit Experten des Magistrats und der AUVA wurden sichere Routen für die 25 Floridsdorfer Volksschulen erarbeitet. Zum Schulstart bekommt jedes Volksschulkind der ersten Klasse einen eigenen Plan – plus gratis Reflektor-Armband. Gerade in der dunklen Jahreszeit sollen sie damit besser gesehen werden.

Papai richtet zugleich einen dringenden Appell an die Autofahrer: „Bitte passen Sie im Straßenverkehr speziell im September besonders auf!“

Vier Gefahrenstellen entschärft

Sicherheit gibt es aber nicht nur auf Papier. Auch baulich wird im Bezirk kräftig nachgebessert. Neue Schutzwege, Temposchwellen und bessere Sichtachsen sollen gefährliche Situationen entschärfen. Es geht um folgende Kreuzungen:

Edergasse/Berzeliusgasse – bereits fertig.

Osergasse/Carrogasse – bereits fertig.

Justgasse/Skrauptstraße – bereits fertig.

Justgasse/Carrogasse – Fertigstellung im Herbst.

Der Schwerpunkt liegt heuer auf Großjedlersdorf.

Noch eine Bitte

Und noch eine Botschaft hat Papai für die Eltern: Nicht jedes Kind muss bis vor die Schultür chauffiert werden. Denn weniger Autoverkehr rund um die Schulen bedeutet auch weniger gefährliche Situationen.