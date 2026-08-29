Öffi-Hammer! VOR knackt die 100.000er-Marke

Die Ostregion fährt auf die Öffis ab! Mehr als 104.000 Jahreskarten sind mittlerweile im Umlauf. Besonders rasant boomen die KlimaTickets: Binnen eines Jahres schoss die Zahl um satte 27 Prozent nach oben.

Wien, Niederösterreich und Burgenland steigen immer öfter um: Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) legt eine starke Halbjahresbilanz vor. Und die hat es in sich.

Zum ersten Mal überhaupt wurde die magische Marke von 100.000 aktiven Jahreskarten geknackt. Mit Ende Juni waren exakt 104.211 Jahreskarten im Umlauf.

Und der eigentliche Turbo steckt bei den KlimaTickets.

20.000 Tickets mehr

92.094 VOR KlimaTickets sind mittlerweile unterwegs. Vor einem Jahr waren es noch 72.345. Das macht ein Plus von unglaublichen 19.749 Tickets beziehungsweise 27,3 Prozent.

Oder anders gesagt: In nur zwölf Monaten kamen fast 20.000 neue KlimaTicket-Fahrgäste dazu. Besonders beliebt ist das VOR KlimaTicket MetropolRegion. Die Zahl der Tickets kletterte innerhalb eines Jahres um satte 34,3 Prozent nach oben.

Boom bei KlimaTickets

Auch im ersten Halbjahr 2026 ging es kräftig bergauf: Seit Dezember 2025 stieg die Zahl der KlimaTickets insgesamt von 85.558 auf 92.094 – ein Plus von 6.536 Tickets oder 7,6 Prozent.

Der große Wachstumsmotor ist das KlimaTicket MetropolRegion. Ende 2025 waren 60.189 Tickets im Umlauf. Ende Juni 2026 bereits 66.009. Das sind 5.820 zusätzliche Tickets in nur sechs Monaten – ein Plus von 9,7 Prozent.

Das KlimaTicket Region legte ebenfalls zu: von 25.369 auf 26.085 Tickets. Plus: 716 Stück beziehungsweise 2,8 Prozent.

Bild: VOR

Was steckt hinter Öffi-Boom?

Die Antwort ist ziemlich einfach: Wer regelmäßig zwischen Wien, Niederösterreich und Burgenland unterwegs ist, will nicht jedes Mal aufs Neue rechnen, welches Ticket gerade passt.

Das KlimaTicket MetropolRegion macht den öffentlichen Verkehr über Bundesländergrenzen hinweg einfacher zugänglich. Bahn und Bus werden damit zu einer gemeinsamen Mobilitätslösung – für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Freizeit oder nach Hause.

Wiens Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak bringt es auf den Punkt: Öffentlicher Verkehr sei „weit mehr als Klimapolitik“ und eine zentrale Voraussetzung für einen starken Wirtschafts- und Arbeitsstandort.

104.211 Mal: „Einsteigen, bitte!“

Auch Niederösterreich und das Burgenland setzen auf ein dichteres und besser vernetztes Angebot. Von Bahn und Bus bis zum burgenländischen Anrufsammeltaxi BAST soll möglichst viel Mobilität aus einer Hand geboten werden.

Für den VOR ist die Rekordzahl jedenfalls ein starkes Signal. 92.094 KlimaTickets plus 12.117 Strecken-Jahreskarten ergeben 104.211 Jahreskarten.

Die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber sieht darin vor allem einen Vertrauensbeweis der Fahrgäste und das Ergebnis der Zusammenarbeit von Wien, Niederösterreich und Burgenland.