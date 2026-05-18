Die Stadt Wien setzt den nächsten Schritt zur Modernisierung der Wiener Sportinfrastruktur um. Mit dem Spatenstich beginnt die umfassende Erneuerung der Sportanlage der Rennweger Sportvereinigung RSV 1901 in der Grasbergergasse im 3. Bezirk. Das Projekt ist Teil des Sportanlagen-Sanierungsprogramms SPOSA II im Rahmen des Sportstätten-Entwicklungsplans „Sport.Wien.2030”. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht die Umwandlung des bestehenden Naturrasen-Hauptspielfelds in einen modernen Kunstrasenplatz. Ergänzend wird eine energieeffiziente LED-Flutlichtanlage und ein kleines Kunstrasenfeld errichtet, die künftig verbesserte Trainings- und Spielbedingungen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch ermöglicht.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger: „Die Modernisierung der Sportanlage des Rennweger SV in der Grasbergergasse ist ein wichtiges Zeichen für die nachhaltige Förderung des Sports in der Landstraße. Mit diesem Projekt schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für eine aktive und gesunde Freizeitgestaltung und stärken gleichzeitig die wertvolle Arbeit des 1901 gegründeten Rennweger SV, dem damit eine würdige Spielstätte geboten wird, die seiner langen Tradition gerecht wird.“

Fertigstellung im Herbst

Das Zeichen für den Anfang des Umbaus war der gemeinsame Spatenstich von Sport Wien-Abteilungsleiter-Vize Konstantin Drimzakas, WIP-GF Michael Stangl und BV Erich Hohenberger. Für letzteren hat der Platz eine besondere Bedeutung. „Seit 1985 spiele ich hier regelmäßig – und das im Mittelfeld“. Aber es ist mehr als das: „Gerade für Kinder und Jugendliche sind gut ausgestattete Sportstätten von großer Bedeutung, da sie als attraktive Treffpunkte dienen, die Bewegung und Teamgeist fördern und soziale Integration ermöglichen.“

Bereits im Vorjahr wurde in enger Abstimmung zwischen der ARWAG und Sport Wien (MA 51) ein modernes Vereins- und Funktionsgebäude im Zuge des Wohnbauprojekts „Gras. Green. Living” fertiggestellt. Damit verfügt die Anlage künftig über eine zeitgemäße Infrastruktur für Training, Nachwuchsarbeit und Vereinsleben. Mit den nun startenden Arbeiten wird die Anlage des Traditionsvereins RSV 1901 weiter aufgewertet und zukunftsfähig gemacht.

Dazu Sport Wien-Abteilungsleiter-Vize Konstantin Drimzakas: „Mit der Modernisierung der Sportanlage in der Grasbergergasse investieren wir gezielt in nachhaltige und moderne Sportinfrastruktur für den Wiener Breitensport. Gleichzeitig zeigt das Projekt beispielhaft, wie Sportinfrastruktur und Stadtentwicklung gemeinsam gedacht und erfolgreich umgesetzt werden können.“

Die Fertigstellung der neuen Sportfläche ist für Herbst 2026 vorgesehen.