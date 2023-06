Fotoshooting in Montenegro: Finalisten im Rampenlicht

Ende Mai ging es für die letzten zehn Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Miss und Mister Austria Wahl zu einer besonderen Fotoshooting-Reise nach Montenegro.

Die Finalistinnen und Finalisten hatten die einzigartige Gelegenheit, ihr Können vor der Kamera zu präsentieren und wurden dabei von renommierten Experten begleitet.

Stars & Experten mit dabei

Unter anderem waren der international bekannte Ausnahmefotograf Stefan Kokovic und Star-Friseur Dieter Ferschinger persönlich vor Ort, um ihre Erfahrung und Expertise einzubringen.

„Wir wollten herausfinden, wie die Finalist:innen vor der Kamera für ein professionelles Modeshooting agieren und bin wirklich begeistert, es hat alles wunderbar funktioniert.“, so Kokovic. Auch Star-Friseur Dieter Ferschinger ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: „Es war eine tolle Zusammenarbeit und ich finde, unsere Finalist:innen sind sehr aus sich herausgegangen, der Style des Modelabels Yeya war auch wirklich perfekt gewählt. Ich habe den Hair-Style entsprechend angepasst.“

Einheimische Designerin

Die Designerin Jelena Bukvic Atanaskovic wurde selbst in Montenegro geboren und gründete ihr Label Yeya 2016 mit dem Wunsch, das kulturelle Erbe des Balkans durch moderne Mode wiederzubeleben und die einzigartigen Traditionen und die Kultur einfließen zu lassen. So wurde die mitteralterliche Kunst der Ornamentik durch die Übertragung auf Streifen aus Taft gewebt und in die Entwürfe integriert

Das Finale kann kommen

„Jetzt steht dem Finale am 29. Juni in Wien nichts mehr im Wege, ich möchte mich bei allen bedanken, die uns auf dem neuen Weg „next generation #sowiedubist“ unterstützen und unsere Vision teilen“, so Mission Austria Mastermind und Inhaberin Kerstin Rigger, „auch wir sind schon sehr gespannt, weil dieses Jahr ist es wirklich nicht leicht. Wir haben zehn Top-Finalistinnen und Finalisten und die Entscheidung wird der Jury nicht leicht gemacht.“

Das Ergebnis spricht für sich… WOW!

Alois Andreas Marco Alexander Lilly Valentina Patricia Sandra Talisa

©Stefan Kokovic