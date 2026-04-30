Zwischen Alltag und Architektur liegen in der Josefstadt unzählige kleine Details, die man oft übersieht: verwitterte Fassaden, strukturierte Pflastersteine, alte Mauern oder überraschende Oberflächen in Innenhöfen. Genau diese visuellen Spuren stehen im Mittelpunkt des Fotowettbewerbs „Den Texturen auf der Spur“. Gesucht sind Perspektiven, die das Grätzl neu lesbar machen – direkt aus dem Alltag, direkt aus dem Bezirk.

Josefstadt im Detail entdecken: Was gesucht wird

Der Wettbewerb „Den Texturen auf der Spur“ lädt alle ein, ihre persönliche Sicht auf die Josefstadt festzuhalten. Im Fokus stehen Texturen, Muster und Strukturen im öffentlichen Raum: auf Straßen, Plätzen, in Parks oder versteckten Innenhöfen. Ziel ist es, das Grätzl aus einer neuen, künstlerischen Perspektive zu zeigen und die Aufmerksamkeit auf das oft Übersehene zu lenken.

Ob rau oder glatt, auffällig oder subtil – gefragt sind fotografische Details, die die Oberfläche der Stadt sichtbar machen. Wichtig ist dabei nicht das große Motiv, sondern der genaue Blick. Was erzählt eine Wand? Welche Geschichte steckt im Bodenbelag eines Platzes? Jede eingereichte Arbeit soll eine klar erkennbare Textur aus der Josefstadt zeigen.

Teilnahme und Grätzl-Workshop als kreatives Extra

Mitmachen ist unkompliziert: Das Foto schickst du per Instagram-Direktnachricht oder per E-Mail an josefstadt@la21.wien ein, Betreff: „Textur Josefstadt“. Wichtig ist die Angabe des genauen Aufnahmeorts im Bezirk (z. B. Straße, Platz oder Park). Alle Bilder müssen selbst aufgenommen worden sein und in der Josefstadt entstanden sein. Der Einsendeschluss ist der 31. August 2026.

Ende Mai ergänzt ein besonderer Workshop den Wettbewerb. Beim „Grätzlabdruck“ sammelt man gemeinsam Oberflächen im Bezirk und druckt sie künstlerisch. Diese Arbeiten können ebenfalls eingereicht werden, etwa in Form eines Fotos der entstandenen Drucke. So verbindet sich analoge Stadtbeobachtung mit kreativer Umsetzung.

Bewertung, wichtige Termine und große Ausstellung

Im September werden alle eingereichten Fotos auf Instagram veröffentlicht. Dort entscheidet die Community: Die drei Beiträge mit den meisten Likes gewinnen attraktive Preise aus der Josefstadt. Die Bewertung erfolgt fair, pro Person zählt nur das Foto mit den meisten Likes, unabhängig von der Anzahl der Einsendungen. Likes können bis 30. September 2026 vergeben werden.

Der Fotowettbewerb läuft von 1. Mai bis 31. August 2026. Im Herbst folgt eine Vernissage mit einer Präsentation aller eingereichten Arbeiten. So wird die Vielfalt der Perspektiven im Bezirk sichtbar – von feinen Strukturen bis zu überraschenden Details des Alltags.

Alle Infos auf la21.wien