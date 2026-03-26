„Der Frühling ist die beste Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun.“

…betont Geschäftsführer Herbert Schweiger. Ein VHS-Kurs sei eine bewusste Auszeit vom hektischen Alltag – mit Freude am Lernen und persönlicher Begleitung.

Kreativität & Handwerk: Mit den Händen Neues schaffen

Wenn die Tage länger werden, steigt auch die Lust auf kreatives Arbeiten. Die VHS bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten: Ob beim Töpfern im Wabi-Sabi-Stil, beim Restaurieren alter Möbel oder beim DIY-Wohnungscheck – hier entstehen mit Ruhe und Freude ganz persönliche Werke. Wer gerne gestaltet oder handwerklich tätig ist, findet passende Kurse mit fachkundiger Anleitung.

🍵 Von der Teeschale zur Vase: handgeformte Wabi-Sabi Gefäße aus Ton und Töpfern an der Scheibe

Unter dem Motto „Aufhören, perfekt zu sein und beginnen, man selbst zu sein“ wird in diesem Kurs die großartig „schlichte“ Welt der handgeformten japanischen Teeschalen begangen.

Wann: Mi, 08.04.2026 – 27.05.2026, 09:00 – 12:00 Uhr

Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Kosten: € 246,–

🪑 Restaurieren alter Möbel und Möbelbau

In diesem Kurs können antiken Möbel unter fachkundiger Anleitung stilgerecht restauriert werden.

Wann: Do, 09.04.2026 – 28.05.2026, 15:00 – 18:00 Uhr

Wo: VHS KunstHandWerk, Schlossgasse 23, 1050 Wien

Kosten: € 266,–

🛠️ Do it yourself! Wohnungscheck

Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre Wohnung besser verstehen und kleine Reparaturen oder Verbesserungen selbst durchführen möchten – ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.

Wann: Mo, 13.04.2026, 17:00 – 21:00 Uhr

Wo: VHS KunstHandWerk, Schlossgasse 23, 1050 Wien

Kosten: € 54,–

Wohlbefinden & Entspannung: Runterschalten leicht gemacht

Zwischen Job, Familie und Verpflichtungen kommt Entspannung oft zu kurz. Die VHS setzt hier auf sanfte, alltagstaugliche Angebote: Von Entspannungstechniken bis hin zur Sitzgymnastik zur Osteoporosevorbeugung. Ziel ist es, neue Routinen zu entwickeln, die Körper und Geist nachhaltig stärken.

💆🏻‍♀️ Stress weg – Entspannungstechniken kennenlernen

In diesem Kurs werden verschiedene Entspannungstechniken ausprobiert, um herauszufinden, welche die passende ist.

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:00 Uhr

Wo: VS Reisnerstraße (Eingang Strohgasse), Reisnerstraße 43, 1030 Wien

Kosten: € 58,– (AK Bildungsgutschein kann eingelöst werden)

🧘🏼‍♀️ Sitzgymnastik

Ein wichtiger Faktor zur Vorbeugung von Osteoporose ist regelmäßige Bewegung. Gezielte Übungen, die das Knochenwachstum stimulieren, aber auch Beweglichkeits- und Geschicklichkeitsübungen, die die Bewegungssicherheit im Alltag erhöhen, werden in diesem Kurs geübt.

Wann: Do, 09.04.2026 – 28.05.2026, 11:00 – 12:00 Uhr

Wo: VHS Donaustadt, Bernoullistraße 1, 1220 Wien

Kosten: € 58,–

Wissenschaft, Natur & Stadt: Wien neu entdecken

Die Stadt wird im Frühling selbst zum Lernraum. Ob spannende Einblicke in die Geschichte der Habsburger, ein selbst gestalteter Flaschengarten oder ein Science Walk auf der Donauinsel – Wissen wird hier erlebbar gemacht. Auch Naturfreunde kommen bei Wildkräuterwanderungen mitten in Wien auf ihre Kosten.

☠️ Ungewöhnliche Todesfälle der Habsburger – der Pathologe erklärt

Von Attentaten bis Seuchen: Ein Pathologe beleuchtet spektakuläre Todesfälle im Haus Habsburg.

Wann: Fr, 10.04.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

🍾 Workshop: Flaschengarten selbstgemacht

In diesem Workshop kann ein eigenes Ökosystem für Zuhause erschaffen werden.

Wann: Sa, 11.04.2026, 14:00 – 16:00 Uhr

Wo: VHS am Sophienpark, Neubaugürtel 8, 1070 Wien

Kosten: € 17,–

🔎 Spurenlesen auf der Donauinsel (Science Walk)

Spurenlesen ist das Erkennen und Interpretieren von Spuren und Zeichen, die Tiere hinterlassen. Gemeinsam mit einem geprüften Fährtenleser und Wildnispädagogen begeben sich Interessierte auf Spurensuche auf der Donauinsel.

Wann: Sa, 11.04.2026, 10:00 – 13:00 Uhr

Wo: Treffpunkt wird nach Anmeldung per E-Mail bekannt gegeben

Kosten: € 22,–

🌿 Wildkräuterwanderung: Kräuter finden mitten in Wien

Kurs im Freien: Steinhofgründe

Bei einem ausgedehnten Spazierganz über die Steinhofgründe lernen die Teilnehmer*innen heimische Wildpflanzen und ihre Verwendung in der Küche kennen.

Wann: Sa, 25.04.2026, 10:00 – 13:00 Uhr

Wo: Feuerwehr Steinhof, Johann-Staud-Str. 75, 1160 Wien

Kosten: € 25,–

Bewegung & Tanz: Aktiv in den Frühling starten

Wer sich gerne bewegt, kann aus einem vielfältigen Angebot wählen: Ballett für Erwachsene, inklusives Tanzen oder Bewegungseinheiten für Eltern und Kinder. Der Fokus liegt auf Freude, einfachen Einstiegen und langfristiger Motivation – ganz ohne Leistungsdruck.

🩰 Ballett für Erwachsene – Anfänger*innen

Dieser Kurs ist ideal für alle Erwachsenen, die Ballett von Grund auf kennenlernen oder ihre Basis noch weiter in Ruhe und mit Klarheit vertiefen möchten.

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Kosten: € 87,–

🧏🏻 Inklusives Tanzen: Tanzen ist für jede*n da

Menschen mit und ohne Behinderung lernen Tanzübungen zu verschiedenen Tanz- und Musikstilen.

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 17:00 – 18:00 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Kosten: € 58,–

👨‍👩‍👧‍👦 Eltern-Kind-Dance’n’Fun (2-4 Jahre) Kind mit Begleitung

Dieses abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungsprogramm bietet Kindern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Bezugspersonen neue Bewegungserfahrungen zu machen. Sie lernen so mehr Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wann: Mi, 15.04.2026 – 27.05.2026, 16:00 – 17:00 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kosten: € 58,–

Sprachen lernen: Schritt für Schritt zum Ziel

Ein Klassiker im VHS-Programm bleibt das Sprachenlernen. Rund 50 Sprachen stehen zur Auswahl – von Englisch und Spanisch bis hin zu Thailändisch oder Sanskrit. Der Unterricht setzt auf kleine Gruppen, viel Praxis und eine entspannte Lernatmosphäre, die Fortschritte ohne Druck ermöglicht. Viele Angebote sind auch online verfügbar.

Jetzt anmelden und durchstarten

Ob kreativ, aktiv oder wissbegierig – das neue VHS-Programm bietet für jede und jeden das passende Angebot. Alle Kurse, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es online unter www.vhs.at.