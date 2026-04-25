Frühlingsgenuss in luftiger Höhe

Die Vorspeisen eröffnen den kulinarischen Reigen mit feinem Gespür für Balance und Frische. Zarte Lachsforelle trifft auf knackigen Kohlrabi und die lebendige Würze von Ponzu. Mediterrane Eleganz bringt Büffelmozzarella mit mariniertem Frühlingsgemüse und sizilianischen Pistazien auf den Teller. Besonders raffiniert zeigt sich das Bio-Ei, das gemeinsam mit Bärlauchspinat und Hollandaise klassische Aromen neu interpretiert ist.

Auch die Hauptgerichte stehen ganz im Zeichen der Leichtigkeit. Ein cremiges Risotto mit Stracciatella, jungen Zucchini und Paradeiserconfit bringt Farbe und Frische. Das gefüllte Grammelhendl überzeugt mit Tiefe und regionalem Charakter, begleitet von gegrilltem Jungkraut und Kürbiskernöl. Fischliebhaber kommen mit Lachsfilet, Gnudi und Erbsengemüse auf ihre Kosten; ein harmonisches Zusammenspiel aus Textur und Geschmack.

Süßer Abschluss in Wiener Ikone

Den krönenden Abschluss bilden Desserts, die den Frühling auf die Zunge bringen. Rhabarber trifft auf Pistazie, während Erdbeeren mit Joghurt und Dulce de Leche für fruchtige Leichtigkeit sorgen. Die Karte bleibt dabei dynamisch, angepasst an das, was die Saison gerade am besten zu bieten hat.

Seit seiner Errichtung im Rahmen der Wiener internationalen Gartenschau 1964 prägt der Donauturm die Skyline der Stadt. Mit 252 Metern Höhe ist er bis heute Österreichs höchstes Bauwerk. Nach einer umfassenden Modernisierung unter Mitwirkung von Gregor Eichinger erstrahlt das Turm Restaurant im eleganten Stil der 1960er-Jahre als eine gelungene Verbindung von Geschichte und Gegenwart.

Heute steht der Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, für Genuss, Erlebnis und Wiener Lebensgefühl – und im Frühling ganz besonders für kulinarische Höhenflüge.