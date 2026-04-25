Mit dem Blick über die Donau und die  Stadt wird der Besuch im Donauturm zum genussvollen Erlebnis. Die Frühlingskarte setzt auf feine Aromen, kreative Kompositionen und Zutaten, die die Vielfalt der Saison widerspiegeln – eine Hommage an den Neuanfang.

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