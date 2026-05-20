Ob auf dem Weg in die Arbeit, beim Spaziergang im Grünen oder nach dem Sport: Die neuen FlavorSticks sollen überall dort zum Einsatz kommen, wo eine schnelle Erfrischung gefragt ist. Die vorportionierten Sticks passen in jede Tasche und lassen sich einfach in stillem oder prickelndem Wasser auflösen.

Zum Start gibt es gleich drei Geschmacksrichtungen: „Pink Drink“ mit Himbeer-Zitrone, „Elder Flower“ mit Holunderblüte sowie „Wild Berry“ mit Waldbeeren. Laut Hersteller enthalten die Sorten Fruchtsaftpulver beziehungsweise Blütenextrakt, sind vegan und kommen ohne Zucker aus.

Trinkflasche wird zur Geschmacksexplosion

Die eigene Trinkflasche gehört für viele längst zum Alltag dazu. Wasser unterwegs nachzufüllen gilt als nachhaltig und praktisch – geschmacklich allerdings oft wenig aufregend. Genau hier setzen die neuen FlavorSticks an. Mit wenigen Handgriffen verwandeln sie gewöhnliches Wasser in ein fruchtiges Getränk.

Besonders praktisch: Die Sticks sind bereits fertig portioniert und jederzeit einsatzbereit. Damit richtet sich die Neuheit vor allem an Menschen, die auch unterwegs nicht auf Geschmack verzichten möchten.

Bekannte Sirup-Kompetenz im neuen Format

Viele Österreicher:innen verbinden Mautner Markhof seit Kindheitstagen mit klassischen Sirupen, Senf oder Essig. Diese Erfahrung im Bereich Geschmack und Rezeptur soll nun auch in den FlavorSticks stecken. Die Sorten orientieren sich an beliebten Sirup-Klassikern des Unternehmens und setzen auf fruchtige Frische bei angenehmer Süße.

Produziert wird weiterhin am Standort im 11. Bezirk. Das Unternehmen beschäftigt in Simmering rund 160 Mitarbeiter:innen und steht seit 1841 für Feinkosttradition aus Österreich. Neben bekannten Produkten wie Estragon Senf, Kremser Senf oder Hesperidenessig setzt Geschäftsführer Jürgen Brettschneider zunehmend auf innovative Produktideen und saisonale Neuheiten.