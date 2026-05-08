Ab 18 Uhr erwartet die Besucher*innen ein musikalischer Abend voller Klassiker und guter Laune. Rund 30 bis 40 Mitglieder des Chors präsentieren ein eigens zusammengestelltes Medley mit bekannten Eurovision-Hits. Auf dem Programm stehen unter anderem „Ein bisschen Frieden“ von Nicole sowie „Merci, Chérie“ von Udo Jürgens.

Mit dem Kultsong „Waterloo“ von ABBA folgt schließlich der Übergang zum großen Sing-along mit Monika Ballwein, das der Chor musikalisch begleiten wird.

Musik verbindet Menschen

Für Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch zeigt der Chor eindrucksvoll, wie Musik Menschen zusammenbringen kann: „Der 1. Wiener Gemeindebauchor zeigt auf beeindruckende Weise, was Musik leisten kann: Sie verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und bringt Freude in die Stadt.“

Gerade im Wiener Gemeindebau werde gelebtes Miteinander und Vielfalt sichtbar. Der Chor mache diese besondere Gemeinschaft bei seinen Auftritten hör- und spürbar.

Erfolgsprojekt seit 2008

Gegründet wurde der 1. Wiener Gemeindebauchor bereits im Jahr 2008 als Projekt der Nachbarschaftsarbeit von wohnpartner. Aus anfangs zehn Mitgliedern entwickelte sich mittlerweile ein Chor mit mehr als 60 Sänger*innen aus ganz Wien.

Seit Jänner 2025 steht der Chor unter der Leitung von Nelli Goncharuk. Das musikalische Repertoire reicht von Wienerliedern über internationale Klassiker bis hin zu modernen Popsongs von Coldplay, Wolfgang Ambros oder Marianne Mendt.

Neue Stimmen willkommen

Wer selbst gerne singt, kann jederzeit beim 1. Wiener Gemeindebauchor mitmachen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Freude an der Musik und das gemeinsame Miteinander. Geprobt wird montags in der Donaustadt sowie mittwochs am Wienerberg.

Interessierte können sich bei wohnpartner unter nord@wohnpartner-wien.at oder telefonisch unter 01/24503-21080 melden.

1. Wiener Gemeindebauchor

11. Mai, ab 18 Uhr

ESC Village, Wiener Rathausplatz

Programm: Eigenes Medley und Sing-along mit Monika Ballwein

Chorleitung: Nelli Goncharuk