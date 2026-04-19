Am Muttertags Wochenende verwandelt sich der Wiener Stadtpark wieder zu einem Treffpunkt für Genießer. Einmal quer durch das Land – und das an einem Wochenende: Produzenten aus allen Bundesländern zeigen, was regionale Lebensmittel so besonders macht – von Käse, Fleisch- und Fischspezialitäten bis hin zu Brot, Ölen und feinen Delikatessen. Alle teilnehmenden Betriebe tragen das Gütesiegel AMA GENUSS REGION und stehen damit für geprüfte Herkunft und hohe Qualität.

„Das GENUSS-FESTIVAL zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und innovativ unsere regionale Lebensmittelproduktion ist. Es bietet die seltene Gelegenheit, direkt mit den Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch zu kommen und Regionalität bewusst zu erleben“, betont Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Entdecken, probieren, erleben

Das Festival gliedert sich in vier Themenwelten – „Wald und Wiese“, „Erde“, „Wasser“ und „Spezialitäten“ – und macht Regionalität auf vielfältige Weise erlebbar. Besucherinnen und Besucher können nicht nur verkosten und einkaufen, sondern auch selbst aktiv werden: etwa beim Getreidemahlen oder bei der Verzierung von Lebkuchenherzen passend zum Muttertag.

Neben bewährten Klassikern überraschen zahlreiche Betriebe mit innovativen Produkten und kreativen Interpretationen regionaler Zutaten. Das Zusammenspiel aus Tradition, Handwerk und neuen Ideen macht den besonderen Reiz des Festivals aus.

Alle Infos unter genussregionen.at