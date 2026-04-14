Wie das bunte Programm, das soziale Miteinander und die musikalische Vielfalt, so ist auch das traditionelle Inselbier, das die Ottakringer Brauerei heuer bereits zum 11. Mal speziell für das Donauinselfest vom 3. bis 5. Juli 2026 braut ein fester Bestandteil des größten Open-Air-Festivals Europas. Heuer entsteht ein ganz spezielles “Session Pils”. Was darunter zu verstehen ist, erklärt der 1. Braumeister Tobias Frank: “Als Session Pils bezeichnet man salopp die leichtere Variante eines klassischen Pils. Es hat 10,5 % Stammwürze, aber nur 4,5% Alkohol. Ideal um es unbeschwert zu genießen und gemeinsam zu feiern.

Dazu Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: “Dass wir das Inselbier jedes Jahr in limitierter Auflage in unserem Brauwerk entwickeln, gibt uns die Freiheit, immer wieder neue Impulse zu setzen. Für uns ist es deshalb mehr als ein Produkt – es ist ein Stück Donauinselfest zum Anstoßen und Genießen.“

Kleiner Tipp: Der leichte trockene Nachtrunk macht Lust auf ein zweites oder sogar drittes Glas. Einziger Wermutstropfen: Bis zum DIF muss das Bier noch reifen und es wird auch exklusiv und ausnahmslos nur am heurigen Donauinselfest ausgeschenkt.

Bürgermeister “braut” sich.

Das traditionelle Einbrauen des Inselbiers übernahm auch heuer wieder Bürgermeister Michael Ludwig höchstpersönlich. “Das Inselbier ist für mich längst mehr als ein Bier – es ist ein Stück gelebter Wiener Wirtschaft, aus einem Wiener Betrieb, der seit fast 190 Jahren sinnbildlich für einen starken Wirtschaftsstandort steht. Und gemeinsam mit dem Donauinselfest, das drei Tage lang Musik und ein vielfältiges Rahmenprogramm bei freiem Eintritt bietet, läutet es auch heuer einen unvergesslichen Sommer für alle Wienerinnen und Wiener ein.”, sprach der Bürgermeister, waltete mit der “Hopfengabe” seines Brauamtes und stellte fest: “Das Donauinselfest ohne Ottakringer? Unvorstellbar!”.

Zum Donauinselfest

Das Donauinselfest findet 2026 am ersten Ferienwochenende statt. Von 3. bis 5. Juli 2026 wird das 43. Donauinselfest die Herzen in Wien wieder höherschlagen lassen – wie immer bei freiem Eintritt für alle. Mit ungefähr 3 Millionen Besuchern ist es das größte Musikfestival weltweit und hat sich dafür einen Eintrag ins Buch der Rekorde verdient!

Es werden mehr als 700 Stunden Programm geboten, verteilt auf 14 Bühnen, verschiedene Themeninseln und Areas. Nach Angaben des Veranstaltungsteams ist das Festival besonders in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahre beliebt. 50 % der Besucher/innen kommen aus diesem Altersfeld, auch bei älteren Gästen ist das Inselfest aber bekannt und beliebt.

Alle Infos zum Donauinselfest unter www.donauinselfest.at