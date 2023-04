Gewalt in Wiener Spitälern: Keine Zunahme in Zeiten der Pandemie

Das Thema Sicherheit spielt in Gesundheitseinrichtungen eine große Rolle. Immer wieder sind Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz direkt mit Aggression oder Gewalt konfrontiert. Die im Zeitraum Juni bis August 2022 neuerlich durchgeführte Umfrage unter allen Mitarbeitern im Wiener Gesundheitsverbund brachte überraschende Ergebnisse: So sind Gewaltereignisse in den Gesundheitseinrichtungen des WIGEV während der vergangenen drei Pandemie-Jahre annähernd gleichgeblieben, es gab keine signifikante Zunahme, betonte Dr. Harald Stefan, Pflege-Leiter der Psychiatrischen Abteilung der Klinik Landstraße.