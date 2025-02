Das wird ja immer schöner: Hier gibt es jetzt Gratis-Döner

Dönermeister, das Franchise für Premium-Döner, lädt zur Eröffnung der neuen Filiale am Hernalser Gürtel 43 ein. Zur Feier des Tages erwartet die Gäste am 27. Februar von 11 bis 17 Uhr ein besonderes Highlight.

Hochwertige Zutaten, saftiges Steakfleisch am Spieß, hauseigene Gewürzmischungen, großzügige Portionen und das alles zum fairen Preis, ist das Erfolgsrezept von Dönermeister, Österreichs erstem Franchise für Premium-Döner. Hinter dem Franchise stehen Ekrem und Temel Tütüncü, bekannt durch die Kent Group, mit mehr als 45 Jahre Gastronomieerfahrung, sowie Kadir Sicimoglu und Ulas Celikkol. Ekrem Tütüncü erklärt: „Unser Ziel war es von Anfang an, Premium-Döner für alle zugänglich zu machen. Mit der Eröffnung unserer neuen Filiale am 27. Februar am Hernalser Gürtel 43 setzen wir diesen Weg konsequent fort und freuen uns, noch mehr Kunden in Wien mit unserem Konzept zu begeistern.”

Die neue Filiale am Hernalser Gürtel 43 © The Guardians

Zur Feier des Tages erwartet die Gäste am 27. Februar von 11 bis 17 Uhr ein besonderes Highlight: Gratis Beef- oder Berliner Gemüsehühnchen Döner, solange der Vorrat reicht.

