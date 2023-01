Gratis HPV-Impfung in Wien startet ab 1. Februar

Das Humane Papillom-Virus (HPV) kann eine Reihe ernsthafter Krankheiten, darunter auch Gebärmutterhals-Krebs, auslösen. Gebärmutterhals-Krebs ist die zweithäufigste Krebsart weltweit. Die HPV-Impfung ist eine hochwirksame Methode zum Schutz vor dem Virus und den damit verbundenen Krankheiten. Ab 1. Februar 2023 startet in Wien eine kostenlose Impfaktion für alle Menschen im Alter von 9 bis inklusive 20 Jahren.

Große Schutzwirkung

Die HP-Viren werden direkt über direkten Kontakt der Schleimhäute übertragen – etwa beim Geschlechtsverkehr oder bei der Geburt. Die Humane Papilloma-Viren können neben Gebärmutterhals-Krebs auch Entzündungen und Haut-Veränderungen im Genital-Bereich auslösen. Das Risiko einer Infektion ist für Frauen und Männer gleich hoch. Die Impfung schützt vor etwa 90% der HPV-Typen, die Gebärmutterhals-Krebs verursachen. Die Schutzwirkung für diese Typen ist praktisch 100%.

Die kostenlose HPV-Impfung startet mit 1. Februar in Wien. Finanziert wird die Aktion zu zwei Drittel über den Bund, je ein Sechstel wird von der Sozialversicherung und dem jeweiligen Bundesland getragen. Die Kosten für die Verimpfung werden zu 100 Prozent von den Bundesländern getragen. „Es ist ein Glück, dass es eine so gute Impfung gegen HPV gibt und deshalb bitte ich alle jungen Wienerinnen und Wiener, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Besonders den Burschen und jungen Männern möchte ich nahelegen, nicht unnötig eitel zu sein, wenn es darum geht, sich selbst und ihr Umfeld zu schützen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Wien dieses Angebot rasch und unbürokratisch schaffen konnten.”, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

So geht’s zur HPV-Impfung in Wien

Die HPV-Impfung ist für Personen im Alter von 9 bis 30 Jahren dringend empfohlen. Kostenlos ist das Impfprogramm für alle bis inklusive 20 Jahren. Das Impfschema für 9- bis 20-Jährige sieht zwei Teilimpfungen im Abstand von 6 Monaten vor. Ab dem 21. Geburtstag sind es drei Teilimpfungen, wobei der Mindestabstand zwischen den ersten beiden Teilimpfungen zwei Monate und jener zwischen zweiter und dritter Teilimpfung sechs Monate beträgt.

Die HPV-Impfung wird in zwei Impfzentren der Stadt Wien angeboten. Zum einen ist das das Impfzentrum TownTown (1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2) und zum anderen das Impfzentrum Schrödingerplatz (1220, Schrödingerplatz 1). Ein Impftermin kann online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden. Dies ist ab sofort möglich.

Die HPV-Impfung ist auch bei niedergelassenen Ärzten möglich. Eine Terminvereinbarung dort erfolgt bitte direkt über die jeweilige Ordination. Eine komplette Übersicht aller teilnehmenden Ärzte nach Bezirken gibt es hier: https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/impfen/ordinationsuebersicht.html

Mehr Informationen: www.impfservice.wien/hpv