Große Chance auf Wiener Titel im Handball-Cup!

Der wurfkräftigste Countdown des Jahres läuft: Am Freitag und Samstag wird um die Cup-Trophäe gespielt – mit zwei Wiener Teams!

Die Fivers und Westwien haben sich für das Cup-Final-Four qualifiziert. Gespielt wird in der Südstadt, der Noch-Heimstätte der Westwiener, die ja nach der Saison den Profibetrieb einstellen. Der Cup wird seit der Saison 1987/88 ausgetragen, acht Mal konnten die Fivers den Pokal in die Höhe stemmen – damit sind sie Rekord-Cupsieger. Westwien gelang der Triumph zweimal, den „roten Teufeln“ aus Hard viermal.

Halbfinal-Duelle am Freitag

Grün gegen Rot heißt es beim ersten Halbfinal-Duell am Freitag. Westwien trifft um 18 Uhr auf Hard. Hier stehen die Chancen nach den Leistungen und Ergebnissen in der Saison 50:50. Nicht so beim zweiten Duell BT Füchse (Bruck/Steiermark) gegen Fivers ab 20:15 Uhr. Hier sind die Margaretner klar zu favorisieren. Alles andere als ein Aufstieg ins Finale wäre eine Überraschung. Auch wenn die Fivers angesichts durchaus unterschiedlicher Leistungen in der Liga tiefstapeln.

Final-Spiele am Samstag

Das „Grande Finale“ steigt am Samstag, 22.4., um 18 Uhr und wird live auf ORF-Sport+ und LAOLA1 übertragen. Wobei sich die Frage stellt: Schaffen die Fivers ihren neunten Cupsieg, die Harder ihren fünften, Westwien den dritten oder die Füchse den zweiten. Spannung ist garantiert.