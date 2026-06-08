Volkshilfe Wien: Kicken gegen Kinderarmut

Fußball spielen und gleichzeitig Gutes tun: Mit dem neuen „Fetzenlaberl Charity Turnier“ setzt die Volkshilfe Wien ein starkes Zeichen gegen Kinderarmut. Die Einnahmen kommen armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen zugute und ermöglichen ihnen den Zugang zu Sport und Bewegung.

Im Café Stein fiel am 2. Juni der offizielle Startschuss für das neue Charity-Projekt der Volkshilfe Wien. Unter dem Titel „Fetzenlaberl Charity Turnier“ wird am 24. April 2027 am Postsportplatz in der Roggendorfgasse ein großes Fußballturnier für den guten Zweck veranstaltet.

Sport darf kein Luxus sein

Die Erlöse des Turniers fließen vollständig in die Rudolf Hundstorfer Sportinitiative der Volkshilfe Wien. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen aus armutsgefährdeten Familien die Teilnahme an Sportangeboten zu ermöglichen – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.

„Sport darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“.

…betonen Volkshilfe-Wien-Präsident Michael Häupl und Geschäftsführerin Tanja Wehsely. Mit dem Turnier sollen unter anderem Vereinsbeiträge und Sportausrüstung finanziert werden. Denn jedes Kind verdiene die Chance, Teil eines Teams zu sein und soziale Gemeinschaft zu erleben.

Prominente Unterstützung

Unterstützt wird die Initiative von prominenten Persönlichkeiten aus Sport und Politik. Fußball-Legende Herbert Prohaska übernimmt die Schirmherrschaft, während die ehemalige Frauen-Nationaltrainerin Irene Fuhrmann sowie die Wiener Sportsprecherin Yvonne Rychly als Schirmfrauen fungieren.

Für Prohaska erinnert der Turniername an die Anfänge vieler Fußballkarrieren:

„Manche haben mit einem Lederball begonnen, andere mit einem selbst gebastelten Fetzenlaberl. Aber alle hatten denselben Traum: einmal am Platz zu stehen.“

Auch Irene Fuhrmann sieht im Sport weit mehr als körperliche Betätigung. Fußball habe ihr Freundschaften, Ausgleich und Perspektiven ermöglicht. Genau diese Chancen wolle man nun möglichst vielen Kindern eröffnen.

Jedes vierte Kind betroffen

Der Hintergrund der Initiative ist ernst: Laut Volkshilfe ist in Österreich jedes vierte Kind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Rund 118.000 Kinder unter 16 Jahren können aus finanziellen Gründen nicht an Sportangeboten teilnehmen. Vereinsbeiträge, Ausrüstung oder Freizeitkosten stellen für viele Familien eine kaum überwindbare Hürde dar.

Dabei fördert Sport nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern stärkt auch Selbstvertrauen, Teamgeist und soziale Integration.

„Sport hat die Kraft, junge Menschen zu stärken und Perspektiven zu schaffen.“

…betont Yvonne Rychly.

Turnier mit Promi-Spiel und Afterparty

Beim Fetzenlaberl Charity Turnier treten am 24. April 2027 insgesamt 16 Unternehmens-Teams gegeneinander an. Den Auftakt bildet ein Prominenten-Spiel mit bekannten Persönlichkeiten und Fußball-Legenden. Zum Abschluss des Turniertages wird der Fetzenlaberl-Pokal vergeben, ehe eine gemeinsame Afterparty den Abend ausklingen lässt.

Unternehmen als Partner gesucht

Für die Umsetzung des Turniers sucht die Volkshilfe Wien derzeit noch Partnerunternehmen. Diese können sich mit unterschiedlichen Sponsoring-Paketen beteiligen – wahlweise mit oder ohne eigenes Team am Spielfeld.

Interessierte Unternehmen erhalten nähere Informationen bei Sabine Didio, Leiterin Fundraising der Volkshilfe Wien. (Tel.: 0676 8784 1113 | E-Mail: s.didio@volkshilfe-wien.at)