Großzügige Spende für die Franz Klammer Foundation

Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. In den letzten 25 Jahren wurden rd. 300 Sportler:innen unterstützt und rd. € 3 Mio. gefundet.