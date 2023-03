Grün-Weiß gegen Violett: Das Derby steht bevor!

Die Fußball-Stadt fiebert dem Sonntag, 19. März, 17 Uhr entgegen. Diesmal geht es nicht nur um die „Nummer eins in Wien“, sondern auch noch um das Meister-Play-off (Top 6). ­Brisanter könnte es nicht sein.

Nach dem Old Firm von Glasgow ist das Wiener Derby das zweitälteste Europas. Wobei die Bilanz nicht ausgeglichen ist. Insgesamt gab es 337 Spiele seit dem Jahr 1911 mit 136 Rapid-Siegen, 120 Austria-Siegen und 81 Unentschieden. Die Tor­bilanz ist eindeutig grün-weiß: 622:534 Volltreffer.

Favorit in Favoriten

Wobei die Ausbeute in den letzten Jahren eher mager war. Heuer siegte einmal die Austria 2:1, in der Saison 2021/22 gab es gleich vier 1:1, in der Saison davor ein 0:0 und ein 1:1.

Das heißt auch, dass Rapid seit 2019 ohne Derby-Sieg ist – seit nunmehr acht langen Duellen. Womit der FAK zu Hause in ­Favoriten zu favorisieren ist.