Im Mai öffnet das WestLicht seine Türen für ein Jubiläum, das weit über einen Rückblick hinausgeht. 25 Jahre Institution treffen auf 200 Jahre Fotografiegeschichte und mit der Ausstellung „People Power“ bringt das Haus einen der einflussreichsten Porträtfotografen der Gegenwart nach Neubau: Platon. Seine Arbeiten stehen für eine Bildsprache, die Nähe schafft und den Menschen ins Zentrum rückt.

Fotografie als Spiegel von Macht und Menschlichkeit

Mit „People Power“ bringt Platon jene Gesichter nach Wien, die unsere Welt formen: Staatslenker, Aktivisten, Künstler und Menschen, deren Geschichten oft im Verborgenen bleiben. Seine Porträts sind keine Inszenierungen, sondern Begegnungen. Sie zeigen Nähe, wo Distanz erwartet wird, und stellen Fragen, wo sonst Gewissheiten dominieren.

Ob politische Schwergewichte oder Popstars – Platons Ansatz bleibt derselbe: ein direkter, unverstellter Blick, der hinter Fassaden führt. Gerade darin liegt die Kraft dieser Ausstellung, die Autorität nicht glorifiziert, sondern sichtbar macht, hinterfragt und die Verletzlichkeit der Dargestellten spüren lässt.

25 Jahre WestLicht: Fest für die Fotografie-Liebhaber

Von 28. bis 31. Mai wird das WestLicht selbst zur Bühne. Auktionen, Galaabend und ein großes Eröffnungsfest machen das Jubiläum zu einem Treffpunkt der internationalen Fotoszene. Besonders reizvoll für Neubauer Bewohner ist der Tag der offenen Tür am 31. Mai, bei freiem Eintritt.

Seit seiner Gründung hat sich das Haus als Fixpunkt als Museum, Diskursraum und lebendiger Treffpunkt etabliert. Hier ist Fotografie nicht museales Archivieren, sondern prickelnde Gegenwartskunst.

Entwicklung zwischen Geschichte und digitaler Zukunft

Neben der großen Ausstellung richtet sich der Blick auch nach vorne. Zum 200. Geburtstag der Fotografie erweitert das WestLicht seine legendäre Kamerasammlung digital. Historische Apparate, darunter frühe Meilensteine der Technikgeschichte, werden erstmals in hochauflösenden 3D-Ansichten zugänglich gemacht.

So spannt sich der Bogen von den Anfängen bis in die Gegenwart und in die Zukunft. Das WestLicht zeigt, wie Fotografie nicht nur dokumentiert und zugänglich gemacht wird, sondern auch unsere Wahrnehmung prägt. Und genau darin liegt die Faszination dieses Jubiläums: Es erzählt nicht nur Geschichte, sondern schreibt sie weiter.

28. Mai 2026: Kamera- und eine besondere Fotoauktion im OstLicht mit Highlights aus 25 Jahren WestLicht-Ausstellungsgeschichte

im OstLicht mit Highlights aus 25 Jahren WestLicht-Ausstellungsgeschichte 29. Mai 2026: Galaempfang im WestLicht mit Fotografen, Wegbegleitern und Unterstützern

mit Fotografen, Wegbegleitern und Unterstützern 30. Mai 2026: Eröffnungsfest Platon: People Power

31. Mai 2026: Tag der offenen Tür im WestLicht, Eintritt frei!

westlicht.com