Gut, dass es ihn gibt. Schade, dass es ihn braucht!

Am Montag, den 14. September 2026, öffnete der neue Foodpoint Simmering – Sozialmakt in der Braunhubergasse 21 feierlich seine Türen.

Der gemeinnützige Verein Start-up baut sein wienweites Netz an Sozialmärkten weiter aus und eröffnet in der Braunhubergasse 21 im elften Wiener Gemeindebezirk seine wienweit bereits elfte Filiale. Nach einigen baulichen Verzögerungen und Herausforderungen in den vergangenen Monaten steht das 220 Quadratmeter große Lokal nun bereit.

„Der neue Foodpoint in Simmering zeigt, wie Lebensmittel sinnvoll weitergegeben und gleichzeitig Menschen unterstützt werden können. Vielen Dank an das gesamte Team für den großen Einsatz und die wichtige Arbeit vor Ort.“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhard bei seinem Besuch.

Der bisherige mobile Foodpoint-Standort im Bezirk wird im Zuge dessen von der stationären Filiale abgelöst. Die Marktleitung übernimmt Doris, die vielen Kundinnen und Kunden bereits aus dem mobilen Betrieb vertraut ist.

Hilfe auf kurzen Wegen

Das Konzept des Marktes richtet sich gezielt an Menschen mit geringem Einkommen oder in akuten Notsituationen. Ziel ist es, hochwertige Waren des täglichen Bedarfs unkompliziert und zu leistbaren Konditionen anzubieten.



Sortiment: Im Angebot stehen gerettete Lebensmittel, Frischeprodukte sowie Artikel des täglichen Bedarfs.

Preise: Die Mitgliedschaft ist völlig kostenlos und unverbindlich. Für die mitgenommenen Waren wird lediglich ein kleiner, mengenabhängiger Unkostenbeitrag verlangt.

Voraussetzungen: Für die Registrierung vor Ort braucht es lediglich einen Lichtbildausweis sowie einen Nachweis über das Einkommen.

Der neue Standort setzt zudem verstärkt auf kurze Wege für die Anwohnerschaft sowie auf regionale Partnerschaften, wo immer dies möglich ist. Geöffnet hat der Markt wochentags von 10 bis 12 Uhr sowie von 12:30 bis 17 Uhr, samstags ist zudem am Vormittag bis zum frühen Nachmittag offen.