Die Ombudsstelle der Wiener Kaiser Wiesn steht bereit

Die Wiener Kaiser Wiesn lädt von 24. September bis 11. Oktober zu geselligen Stunden in den Prater. Für Fragen, Anliegen und Beschwerden von Gästen sowie Anrainern ist eine eigene Ombudsstelle eingerichtet.

Gemeinsam feiern

Besonders wichtig ist den Veranstaltern die enge Zusammenarbeit mit dem Bezirk. Auch die Anrainerinnen und Anrainer der Leopoldstadt sollen in das beliebte Großereignis eingebunden werden. Das Team der Wiener Kaiser Wiesn hat daher stets ein offenes Ohr – für die Wünsche und Anliegen der Gäste ebenso wie für jene der Menschen aus der Nachbarschaft.

Offenes Ohr

Für Fragen, Anregungen, Beschwerden oder verlorene Gegenstände wurde auch heuer eine eigene Ombudsstelle eingerichtet. Die Anlaufstelle ist bereits ab 7. September 2026 geöffnet und telefonisch unter 0676 / 838 67 438 oder per E-Mail an ombudsstelle@kaiserwiesn.at erreichbar. Denn nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme können Besucher und Anrainer eine unbeschwerte Wiener Kaiser Wiesn genießen.

Mehr Infos unter kaiserwiesn.at