Bei der Festveranstaltung hob Sozialstadtrat und Präsident der Häuser zum Leben Peter Hacker die Bedeutung des freiwilligen Engagements hervor. „Ehrenamtliches Engagement ist eine tragende Säule des sozialen Zusammenhalts“, betonte er. Gerade im Alter helfe es, Einsamkeit zu überwinden und Lebensqualität zu stärken.

Auch Geschäftsführer Christian Hennefeind zeigte sich dankbar: Die Freiwilligen sorgten im Alltag der Bewohner*innen und Klubmitglieder für viele besondere Momente – von kleinen Gesten bis zu kreativen Aktivitäten.

Immer mehr Menschen wollen sich einbringen

Erfreulich ist der stetige Zuwachs an Freiwilligen. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich so viele Menschen bewusst für die Häuser zum Leben entscheiden“, so Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer. Wöchentlich treffen neue Anfragen ein – Menschen, die „etwas Sinnvolles“ tun wollen.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Begleitung bei Alltagswegen, Gespräche, Vorlesen, Unterstützung bei digitalen Technologien oder Mitarbeit bei Tanz- und Musikprojekten wie der Werder Klub.Band oder der Trommelbewegung. Einige engagieren sich sogar in der Lernhilfe für geflüchtete Kinder oder in der Hospizbegleitung im Haus Döbling.

Junges Wohnen bringt frischen Wind in die Häuser

Ein besonderes Highlight der Ehrenamtskultur ist das Projekt Junges Wohnen: Junge Menschen in Ausbildung können kostengünstig in einem der aktuell 14 Häuser wohnen – und leisten im Gegenzug 25 Stunden freiwillige Tätigkeit pro Monat. Ob Musizieren, Spaziergänge oder Gespräche: Die jungen Bewohnerinnen bringen neue Energie in das Leben der Seniorinnen und fördern ein aktives Miteinander der Generationen.

Gut begleitet: Schulungen, Versicherung & Gemeinschaft

Damit freiwilliges Engagement gelingt, werden Ehrenamtliche umfassend begleitet. Das Kompetenzteam Ehrenamt bietet Einschulungen, regelmäßige Unterstützung, kostenlose Fortbildungen sowie Feste und Veranstaltungen. Auch Haftpflicht- und Unfallversicherung sind inkludiert.

„Mit unserem Motto Ihr macht Wien l(i)ebenswerter! wollen wir zeigen, wie wertvoll freiwilliges Engagement ist.“

…betont Cordula Peck vom Kompetenzteam.

Weiterentwicklung als gemeinsames Ziel

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen arbeitet das Kompetenzteam laufend an der Weiterentwicklung der Ehrenamtsstrategie – etwa durch stärkere Vernetzung mit bestehenden Partnerorganisationen.

Geschäftsführer Hennefeind gibt sich entschlossen: „Wir werden das Ehrenamt in den Häusern zum Leben weiter stärken, fördern und professionell begleiten. Dieses Engagement ist eine wichtige Ergänzung zur professionellen Pflege und Betreuung.“