Die Leopoldstadt wächst und wird laufend modernisiert. Damit auch künftig jederzeit bestes Wiener Trinkwasser aus dem Hahn kommt, investiert die Stadt Wien in die Erneuerung zentraler Wasserleitungen. Eine dieser Maßnahmen betrifft ab Mitte Jänner den Handelskai – mit spürbaren, aber gut geplanten Auswirkungen auf Verkehr und Umgebung. Die Wasserrohrlegung ist Teil eines größeren Gesamtprojekts: Parallel arbeiten die Wiener Linien an der Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 bis zur U2-Station Stadion.

Neue Wasserrohre für eine sichere Versorgung

Ab dem 12. Jänner 2026 tauscht Wiener Wasser am Handelskai zwischen Dr.-Natterer-Gasse und Meiereistraße alte Leitungen aus. Auf rund 200 Metern Länge wird das Rohrnetz auf den neuesten Stand gebracht, ein wichtiger Schritt für die Wasserversorgung im zweiten Bezirk. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2026. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird teilweise auch nachts und an Wochenenden gearbeitet.

Verkehr bleibt mit kleinen Anpassungen aufrecht

Trotz Baustelle ist der Handelskai in beide Richtungen befahrbar. Pro Fahrtrichtung steht jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung, die erlaubte Geschwindigkeit ist im Baustellenbereich auf 30 km/h reduziert. Die Verkehrsführung wird in der Nacht von 12. auf 13. Jänner eingerichtet. Nach Abschluss der Arbeiten werden die gesperrten Fahrstreifen wieder vollständig freigegeben.

Umleitungen und wichtige Hinweise für Fußgänger

Im Bereich der Kreuzung Handelskai/Meiereistraße kommt es temporär zu Änderungen. Die Zufahrt zur Meiereistraße erfolgt über Handelskai, Machstraße und Engerthstraße. Die Meiereistraße wird in dieser Phase als Einbahn geführt. Auch die Dr.-Natterer-Gasse ist zeitweise nur einspurig Richtung Handelskai befahrbar. Fußgängerinnen und Fußgänger sollten beachten, dass der Schutzweg direkt an der Kreuzung Meiereistraße während der Arbeiten gesperrt ist. Der nächste sichere Übergang befindet sich bei der Kreuzung Olympiaplatz/Engerthstraße.

Weitere Informationen: Infoline Straße und Verkehr unter +43 1 955 59, wien.gv.at/verkehr/baustellen