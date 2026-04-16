Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Wohnparks Alt-Erlaa startet eines der größten thermischen Sanierungsprojekte Österreichs. In den kommenden Jahren wird die gesamte Anlage umfassend modernisiert und damit fit für die Zukunft gemacht. Im Zentrum der Maßnahmen steht der Austausch von rund 24.000 Fenstern sowie Terrassen- und Loggiatüren. Insgesamt sind 3.182 Wohneinheiten in den Blöcken A, B und C von der Sanierung betroffen. Ergänzend dazu werden umfassende Fassaden- und Dämmmaßnahmen umgesetzt. Die gesamte Sanierungsfläche beträgt rund 103.000 Quadratmeter.

„Damit setzen wir einen kraftvollen Schritt: Wir investieren in den Klimaschutz, halbieren den Energiebedarf und schaffen gleichzeitig ein noch besseres Wohngefühl für tausende Wienerinnen und Wiener. Genau hier zeigt sich, wie wir in Wien Stadtentwicklung verstehen: ökologisch nachhaltig, sozial gerecht und mit einem klaren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen“, so Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Auch 50 Jahre nach seiner Errichtung ist die Wohnzufriedenheit extrem hoch. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt: Durch die umfangreiche Sanierung und Dekarbonisierung wird dieses Flaggschiff des sozialen Wohnbaus zukunftsfit für kommende Generationen gemacht“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.