Kampfsport-Athleten fiebern Österreichs größtem Jiu Jitsu-Wettbewerb entgegen: Am 16. und 17. Mai 2026 findet in der Rundturnhalle Alt Erlaa wieder die Vienna Open Championship (VOC) statt. Besucher:innen können bei freiem Eintritt nationale und internationale Jiu Jitsu-Größen erleben und verschiedene Wettkampfdisziplinen kennenlernen. Der im Wohnpark Alterlaa ansässige Sportverein Ju Jitsu Ryu Tsunami Alterlaa organisiert den Bewerb gemeinsam mit dem Jiu Jitsu Landesverband Wien.

Erwartet werden an den zwei Wettbewerbstagen mehr als 500 Kampfsportler aus Österreich und den Nachbarländern. Die Offene Wiener Landesmeisterschaft, den der Verein Ju Jitsu Ryu Tsunami Alterlaa seit 2016 organisiert, gibt Jutsukas aller Altersstufen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und im Wettbewerb gegeneinander anzutreten. Die Kategorien reichen von Fighting über Jiu Jitsu (BJJ) bis hin zu Show- und Duo-Bewerben.

Freier Eintritt für Interessierte

Die japanische Kampfkunst Jiu Jitsu geht auf die waffenlosen Selbstverteidigungstechniken der Samurai zurück: Tritte, Schläge und Würfe werden mit Hebel- und Würgetechniken kombiniert, um die Kraft des Gegners zum eigenen Vorteil zu nutzen. Für Zuschauende ist der Eintritt bei der VOC frei – ein Sporterlebnis für Groß und Klein, die Einblicke in die vielfältigen Kampftechniken des Jiu Jitsu bekommen wollen!

An beiden Wettkampftagen werden Gäste und Athlet:innen beim Buffet in der Rundturnhalle mit Essen und Trinken versorgt.

Informationen zur Vienna Open Championship 2026: www.jjrt.at/voc-2026