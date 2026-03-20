Die schönsten Geschichten schreibt das Leben selbst und eine solche ist jetzt um ein entzückendes Kapitel reicher: Mitten in der Nacht des 4. März erhielt eine Wiener Katzenbesitzerin einen Anruf, mit dem sie kaum mehr gerechnet hatte: Die Tierrettung der Stadt Wien brachte ihre seit 3 ½ Jahren vermisste Katze Feelinara nach Hause. Feelinara war damals spurlos verschwunden. Ihre Familie hatte sie intensiv gesucht und eine Vermisstenanzeige beim Fundservice für Haustiere aufgegeben. Doch lange Zeit fehlte von ihr jede Spur. Umso größer war die Überraschung, als die Tierrettung nach einem Hinweis eines Passanten zu einer Katze gerufen wurde. Vor Ort konnte der Chip ausgelesen und die Halterin dank der Registrierung sofort ausfindig gemacht werden. So wurde sie noch in derselben Nacht verständigt und Feelinara konnte direkt nach Hause zurückkehren.

Die Wiedersehensfreude war überwältigend. „Für uns ist das ein ganz besonderes Wiedersehen. Mein Sohn war damals neun Jahre alt, als sie verschwunden ist und unendlich traurig. Umso schöner ist es jetzt, dass sie wieder bei uns ist“, erzählt die Besitzerin. Auch die Ausreißerin schien ihre Familie sofort wiederzuerkennen: Nach einer kurzen Erkundungstour suchte sie die Nähe ihrer Bezugsperson. „Nach wenigen Minuten suchte sie wieder meine Nähe, schnurrte laut und kam zur Ruhe. Ganz so, als wäre sie nie weg gewesen.“, berichtet die Halterin gerührt.

Chippen & Registrieren ist wichtig

Für das TierQuarTier Wien ist dieser Fall ein besonders berührendes Beispiel dafür, wie wichtig die Kennzeichnung von Haustieren ist. Nur durch das Chippen und die Registrierung können Tiere im Ernstfall eindeutig zugeordnet und rasch wieder mit ihren Familien vereint werden. Und das selbst nach vielen Jahren.

Das TierQuarTier Wien appelliert daher an alle Tierhalter: Lassen Sie Ihre Tiere chippen und überprüfen Sie regelmäßig die hinterlegten Kontaktdaten. Eine aktuelle Registrierung kann im entscheidenden Moment den Unterschied machen und sogar nach so langer Zeit ein Happy End ermöglichen.