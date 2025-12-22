Jährlich nimmt das TierQuarTier Wien rund 2.300 Tiere auf – von Hunden und Katzen bis hin zu Kleintieren. Zwar konnten im vergangenen Jahr etwa 1.400 Tiere erfolgreich an verantwortungsvolle neue Besitzer*innen vermittelt werden, dennoch zeigt sich jedes Jahr ein trauriger Trend: Besonders nach den Feiertagen steigt die Zahl der Fundtiere deutlich an. Viele von ihnen wurden offenbar aus Überforderung oder nach unüberlegten Entscheidungen abgegeben – Tiere, deren man sich kurzerhand entledigt hat.

„Verantwortung für ein ganzes Tierleben“

Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig findet dafür klare Worte:

„Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk! Lassen Sie sich nicht zu Spontankäufen hinreißen, denn oft enden diese im Tierheim. Wer sich ein Tier nimmt, übernimmt Verantwortung – und zwar nicht nur über die Feiertage, sondern für ein ganzes Tierleben.“

Auch Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTier Wien, warnt vor unüberlegten Anschaffungen: „

Jedes Jahr kommen nach den Feiertagen Tiere zu uns, deren Haltung ihre Besitzer*innen überfordert hat. Sie wurden zu groß, zu aktiv, zu teuer oder passten einfach nicht in den Alltag. Ein Tier braucht Zeit, Geduld und finanzielle Mittel – das sollte man sich gut überlegen.“

Keine Tiervergabe vor Weihnachten

Um genau solche Situationen zu vermeiden, werden im TierQuarTier Wien in den Tagen unmittelbar vor Weihnachten keine Tiere vergeben. Kennenlerntermine sind zwar weiterhin möglich, die tatsächliche Übergabe erfolgt jedoch erst nach den Feiertagen. So soll verhindert werden, dass Tiere als Überraschungsgeschenk unter dem Christbaum landen.

Tierleid verhindern – bewusst entscheiden

Besonders verschenkte Tiere leiden häufig unter Fehlentscheidungen: Sie passen nicht zum Lebensstil der Beschenkten, Allergien oder Wohnsituationen werden übersehen, der Pflege- und Kostenaufwand unterschätzt. Nach den Ferien fehlt dann oft die Zeit für Betreuung, Training und Eingewöhnung.

Die klare Empfehlung des TierQuarTier Wien lautet daher: Die Weihnachtszeit lieber zum Informieren nutzen, sich mit den Bedürfnissen von Tieren auseinandersetzen – und im neuen Jahr eine bewusste, gut überlegte Entscheidung treffen. Denn ein Tier ist kein Geschenk, sondern ein Lebewesen.